Al 31 dicembre 2017 sono state 1.117 le startup innovative italiane costituite attraverso la nuova modalità digitale e gratuita, con un tasso di utilizzo di tale modalità pari al 39,6% sul totale delle startup nate lo scorso anno. Lo evidenzia il nuovo rapporto trimestrale di monitoraggio pubblicato ieri dal MISE in collaborazione con Unioncamere e InfoCamere.

A partire dal 20 luglio 2016 è possibile costituire una società di capitali senza fare ricorso all’atto notarile. Un’assoluta novità per il diritto societario italiano, di cui la recente pronuncia del TAR del Lazio (sentenza 2 ottobre) ha sancito la piena conformità ai principi giuridici comunitari e nazionali.

Tra le principali caratteristiche della procedura spiccano l’offerta di un modello standard per gli atti fondativi dell’impresa, personalizzabili dall’utente sulla piattaforma online dedicata, e il ricorso alla firma digitale a garanzia dell’identità dei contraenti, nonché la gratuità e la rapidità dell’intero iter di costituzione della startup, che può avvalersi anche dell’assistenza qualificata della Camera di Commercio.

Il rapporto mette in luce come nel solo quarto trimestre del 2017 siano state ben 246 le imprese innovative nate online. Rispetto a dodici mesi fa, quando le startup costituite online erano in tutto 180, l’incremento lungo l’intero 2017 è stato pari a ben 937 unità.

La regione capofila nell’adozione di questa misura rimane la Lombardia, con 275 startup costituite online di cui 181 localizzate nell’area di Milano, prima provincia in classifica che, insieme a Roma (115 startup), supera le 100 unità. Secondo best-performer è il Veneto, che raggiunge le 151 costituzioni online e colloca ben tre province nella top-5 (Padova, Treviso e Verona, seconde solo a Milano e Roma).

Viceversa, in alcune province anche di grandi dimensioni sono ancora poche le società costituite con la nuova modalità: tra queste spiccano Torino, Napoli, Modena e Firenze, rispettivamente in posizione 3, 4, 9 e 11 per popolazione di startup ma con solo 10, 15, 5 e 8 create online.