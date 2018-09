EET Europarts e MPS Monitor insieme per SDS Cloud Manager

EET Europarts, in collaborazione con l’azienda italiana MPS Monitor, ha lanciato l’offerta SaaS SDS Cloud Manager per HP Smart Device Services.

Leader in Europa sul mercato dei pezzi di ricambio per stampanti negli ultimi 20 anni, EET Europarts è oggi il più grande distributore al mondo di pezzi di ricambio HP. In collaborazione con l’azienda italiana MPS Monitor, EET Europarts introduce ora sul mercato la nuova soluzione SaaS (Software-as-a-Service) SDS Cloud Manager per consentire agli utenti di accedere in modo semplice e immediato a tutte le funzioni della piattaforma HP SDS. La soluzione è progettata specificatamente per i partner HP che desiderano avvalersi di tutti i vantaggi operativi ed economici offerti dagli HP Smart Device Services (SDS).

SDS Cloud Manager è la soluzione chiavi in mano che consente ai partner HP di fornire direttamente ai propri clienti i servizi HP SDS. I partner avranno accesso esclusivo alle funzionalità SaaS fornite da HP attraverso un portale dedicato, usufruendo di abbonamenti convenienti ed estremamente rapidi e facili da attivare. L’utilizzo delle funzionalità SaaS di SDS è semplice e immediato e non richiede formazione o competenze specifiche.

SDS Cloud Manager offre il monitoraggio proattivo dei dispositivi e funzioni di diagnosi remota. Ciò significa che eventuali criticità vengono individuate molto prima che il cliente chiami per segnalare un problema all’hardware, riducendo così i tempi di fermo macchina e gli interventi ripetuti per uno stesso problema. Inoltre, se un intervento richiede la sostituzione di pezzi, SDS Cloud Manager identifica in tempo reale le parti necessarie e la loro disponibilità, abbreviando così i tempi di approvvigionamento.

I partner HP di qualsiasi dimensione possono accedere a SDS Cloud Manager scegliendo uno dei molteplici abbonamenti flessibili, inclusa una versione gratuita che offre la gamma completa delle funzionalità SDS per un massimo di 50 dispositivi di stampa HP.

“La collaborazione tra EET Europarts e MPS Monitor porta innovazione reale e benefici tangibili sul mercato delle stampanti, abilitando per i partner HP clienti di EET Europarts un servizio proattivo e la manutenzione a distanza” ha affermato Nicola De Blasi, CEO di MPS Monitor. “La posizione di mercato di EET Europarts come fornitore di pezzi di ricambio HP ci consente di raggiungere migliaia di rivenditori in tutto il mondo e migliorare la loro esperienza di servizio e assistenza sui dispositivi di stampa HP”.

La piattaforma MPS Monitor serve già più di 2.500 partner HP, a cui garantisce allo stesso tempo risparmi significativi e un miglioramento dei livelli di servizio.