Microsoft ha ufficialmente annunciato l’accordo di acquisizione di Cloudyn, una startup specializzata in monitoraggio cloud e analytics. L’operazione si inserisce nella strategia di ampliamento delle funzionalità di customer management di Microsoft Azure. Con sede in Israele, Cloudyn gestisce e ottimizza ambienti cloud ibridi multipiattaforma, offrendo strumenti di visibilità e ottimizzazione per clienti aziendali e provider di servizi gestiti.

Con l’acquisizione – il cui importo economico è stimato in una cifra tra i 50 e i 70 milioni di dollari – Microsoft prenderà il controllo di una soluzione di fatturazione e gestione cloud che si distingue dalle offerti di concorrenti del settore come Amazon Web Services (AWS) e Google Cloud Platform GCP).

“Poiché i clienti aumentano il loro utilizzo del cloud in molti progetti, può essere difficile mantenere la visibilità e capire i costi dei progetti esistenti, ottimizzare tali investimenti e stimare il futuro utilizzo”, ha dichiarato Jeremy Winter, director of program management di Microsoft Azure. “È fondamentale che i clienti dispongano di strumenti di gestione di livello enterprise per una visibilità dettagliata del loro consumo di Azure, dei costi e delle prestazioni, al fine di rimanere entro il budget e garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali”.

La soluzione di Cloudyn per gestione, monitoraggio e ottimizzazione del cloud supporta Azure, AWS, GCP, Openstack e container cloud. Tra i clienti della startup israeliana ci sono aziende, rivenditori, integratori, PMI e provider di soluzioni cloud. Fondata nel 2011, in sei anni la società ha conquistato la fiducia di migliaia di aziende Fortune 500, tra le quali Ticketmaster, Hewlett Packard Enterprise e Conduit.

Oltre a Microsoft e Google, la società ha stretto partnership anche con Westcon Group, Red Hat e Infosys, insieme a CloudSigma, Mainstream Technologies e Enimbos.

“Questa acquisizione è perfettamente in linea con il nostro impegno di offrire ai clienti gli strumenti necessari per gestire l’adozione del cloud e realizzare i vantaggi strategici di un cloud intelligente, globale, e affidabile”, ha aggiunto Winter.

Come partner di Microsoft, Cloudyn ha supportato la gestione dei costi per Azure e altri cloud pubblici, aiutando i clienti a migliorare l’efficienza dei loro cloud. “Poiché l’adozione del cloud continua ad aumentare, i CIO e i manager aziendali cercano soluzioni per gestire e ottimizzare i loro investimenti cloud”, ha dichiarato Sharon Wagner, CEO di Cloudyn. “Cloudyn li aiuta a raggiungere questo obiettivo fornendo gli strumenti necessari per monitorare, misurare e analizzare costantemente i consumi e prevedere la spesa futura del cloud”.

Al momento non è noto se Cloudyn continuerà a supportare gli ambienti cloud dei competitor dopo l’acquisizione da parte di Microsoft.