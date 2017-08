Gartner ha rilasciato le proprie stime sul mercato smartphone globale relative al secondo trimestre del 2017 terminato il 30 giugno. E si è trattato di un quarto di anno molto positivo, con 336,2 milioni di smartphone distribuiti a livello mondiale che equivalgono a una crescita anno su anno di ben il 6,7%.

Android continua a farla da padrone con l’87,7% del mercato, mentre iOS mantiene un market share del 12,1%; il restante 0,2% è invece occupato da smartphone Windows Phone/BlackBerry (esclusi i modelli Android naturalmente).

Di fronte a questa crescita tutti i principali produttori (o quasi) hanno fatto segnare un aumento delle vendite più o meno significativo. Samsung ad esempio possiede oggi il 22,5% del mercato e ha visto aumentare il numero di smartphone consegnati rispetto al Q2 2016 di circa sei milioni di unità, superando quota 82,5 milioni.

Apple, al secondo posto in classifica, ha invece perso quote di mercato (dal 12,8% al 12,1%) e gli iPhone venduti sono calati leggermente anno su anno. Seguono Huawei con il 9,8% del mercato e quasi 36 milioni di smartphone distribuiti, Oppo (7,1% del mercato e 26 milioni di smartphone) e Vivo, il produttore che più è cresciuto anno su anno e che oggi rappresenta il 6,6% del mercato 24,2 milioni di smartphone spediti.

Secondo Gartner la domanda crescente di smartphone 4G nei mercati emergenti ha spinto molto l’intero settore, soprattutto la fascia media attorno ai 150-200 dollari. Per il proseguo dell’anno Gartner è piuttosto cauta e prevede un aumento del costo delle forniture come memorie flash e display OLED, che potrebbe far crescere il prezzo degli smartphone top di gamma con un conseguente calo della crescita.

Infine, a conferma di quanto detto sui mercato emergenti, Gartner ha stimato per l’area del Pacifico/Asia emergente un aumento di vendite di smartphone di quasi 20 milioni anno su anno e proprio questa regione geografica è la seconda a livello mondiale con il 21,4% dell’intero mercato, mentre la Cina ha perso sia quote di mercato (ora è 27,7%), sia circa 13 milioni di smartphone venduti rispetto al Q2 2016. Molto più stabile invece l’andamento degli USA e dell’Europa Occidentale.