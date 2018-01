Nelle scorse ore Gartner ha pubblicato le proprie stime sull’andamento del mercato PC globale nel quarto trimestre del 2017, riscontrando un totale di 71,6 milioni di dispositivi consegnati rispetto ai 73 milioni del Q4 2016 (-2% anno su anno). Nell’intero 2017 le spedizioni di PC hanno superato quota 262,5 milioni di unità e, anche in questo caso, si tratta di un calo piuttosto importante sul 2016 (-2,8%).

Nonostante si tratti del tredicesimo trimestre consecutivo e del sesto anno in calo, Gartner ha voluto sottolineare alcuni segnali di ottimismo. Anche se negli USA il calo anno su anno è stato importante e significativo (-8%) e quello in EMEA meno, nel Q4 2017 le spedizioni di PC sono aumentate in Giappone, America Latina e nell’area Asia-Pacifico.

Inoltre, se è vero che ormai i PC non rappresentano più un regalo natalizio popolare, è altrettanto vero che nei prossimi anni gli utenti PC andranno alla ricerca di nuovi modelli guardando soprattutto alla qualità e alle funzionalità più che ai prezzi bassi e ciò farà aumentare il prezzo medio dei PC, incrementando così la profittabilità nel lungo periodo.

Passando ai produttori, nel Q4 2017 HP si riconferma in prima posizione con una quota di mercato dell 22,5% e con oltre 16 milioni di PC spediti (+6% anno su anno), seguita da Lenovo con il 22% del mercato e 15,7 milioni di unità consegnate e da Dell, con un market share del 15,2% e 10,8 milioni di PC spediti.

Apple mantiene la quarta posizione con il 7,6% del mercato e 5,4 milioni di Mac consegnati (+1,4%), mentre Asus perde l’11,3% sul consegnato rispetto a un anno fa (4,7 contro 6,6 milioni di pezzi) e scende al 6,6% del mercato. Stessa percentuale per Acer (-5,4% anno su anno), mentre tutti gli altri produttori rappresentano il 19,6% del mercato PC con quasi 14 milioni di unità spedite (-10,3% su Q4 2016).

Stesse posizioni in classifica se si guarda all’intero 2017, con HP al primo posto (21% di market share), Lenovo al secondo (20,8%), Dell al terzo (15,2%), Apple al quarto (7,4%), Asus al quinto (6,8%) e Acer al sesto (6,5%). Anche in questo caso Asus è andata incontro a un calo importante (-12,3% anno su anno), così come Acer (-6,5%), mentre a crescere rispetto al 2016 sono state soprattutto HP (+4,6%) e Apple (+4,4%).

Ricordiamo che le rilevazioni di Gartner si riferiscono alle spedizioni di PC tradizionali (desktop e notebook) e a quelle dei cosiddetti Ultramobile Premium (2-in-1, convertibili, ibridi), mentre non sono conteggiati i Chromebook e i tablet slate tradizionali come gli iPad.