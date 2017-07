Secondo le nuove stime di Gartner rilasciate nelle scorse ore, il mercato dei dispositivi composto da PC, tablet e smartphone raggiungerà a fine 2017 un totale di 2,326 miliardi di pezzi consegnati a livello globale, con un calo dello 0,3% rispetto al 2016. Cifra però destinata a crescere nel 2018 (2,362 miliardi) e nel 2019 (2,363 miliardi).

Quest’anno a farla da padrone saranno come sempre gli smartphone/feature phone con 1,904 miliardi di pezzi (nel 2016 sono stati 1,893 miliardi), mentre il mercato PC, che Gartner suddivide in PC tradizionali (dekstop/notebook) e dispositivi ultramobile premium (MacBook Air e corrispettivi Windows), dovrà accontentarsi di 262 milioni di pezzi consegnati rispetto ai 270 milioni del 2016.

Il settore ultramobile basic and utility, di cui fanno parte i tablet tradizionali come iPad, Galaxy Tab S2, Amazon Fire HD e altri, scenderà invece a 160 milioni dai 169 milioni del 2016. Gartner sottolinea comunque come il calo del mercato PC atteso nel 2017 sia del 3% anno su anno, meno di quanto ci si potesse aspettare.

Merito soprattutto dei nuovi dispositivi con Windows 10, ma il calo sarebbe potuto essere ancora più contenuto se non fosse stato per l’aumento dei prezzi di componenti fondamentali come la RAM e gli SSD in corso già da diversi mesi.

Quello che si chiuderà tra meno di sei mesi sarà insomma un anno a doppia faccia per il mercato dei dispositivi. Molto positivo per quanto riguarda gli smartphone e il settore ultramobile premium, ma negativo (seppur non in modo drammatico) per i PC e i tablet tradizionali.