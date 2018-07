Le spedizioni in tutto il mondo di dispositivi che spaziano da PC, tablet e smartphone sono date crescita dello 0,9% nel 2018 per un totale di 2,28 miliardi di unità. Secondo Gartner, il mercato dei PC e dei tablet è stimato in calo dell’1,2% nel 2018, mentre il mercato della telefonia mobile farà segnare un aumento dell’1,4%.

“Il mercato dei PC è ancora ostacolato dalla penuria sul mercato delle memorie DRAM”, ha dichiarato Ranjit Atwal, research director di Gartner. “Il settore sta inoltre assistendo alla migrazione della domanda aziendale verso PC di fascia alta come i dispositivi premium ultra-mobili, dove il valore è considerato più alto. Di conseguenza, stimiamo che le spedizioni di unità premium ultra-mobili aumenteranno del 12% nel 2018”.

Sempre secondo Atwal il prossimo importante cambiamento nel mercato dei PC sarà segnato dalla fine del supporto per Windows 7 nel gennaio 2020. “Sta diventando fondamentale per le aziende migrare a Windows 10 il prima possibile, e certamente entro la fine del 2019″, ha aggiunto Atwal. Dal punto di vista geografico il Nord America ha dato il via alla prima fase di migrazione di Windows 10 nel 2015 che si concluderà intorno al 2019, mentre l’Europa occidentale aumenterà l’adozione di Windows 10 proprio nel 2018.

Tuttavia, in Cina, in Giappone e in altre aree emergenti i piani di migrazione si stanno spostando dal 2018 al 2019 a causa di complicazioni inerenti al cambiamento dei processi e delle procedure per Windows-as-a-service. E mentre il mercato globale dei dispositivi è influenzato da fattori macroeconomici e sviluppi tecnologici, Atwal ha affermato che può anche essere influenzato dal solo mercato dei dispositivi in Cina.

“La Cina rappresenta oltre il 20% della spesa globale per dispositivi ed è quindi logico che qualsiasi cambiamento in quel mercato possa avere un effetto a catena significativo a livello globale”, ha spiegato Atwal. Con circa 1,9 miliardi di unità vendute nel 2018, gli smartphone sono il principale fattore di influenza della crescita del mercato globale dei dispositivi.

In Cina le vendite di telefoni sono diminuite dell’8,7% nel 2017 a 428 milioni di unità, ma si stima che cresceranno del 3,3% nel 2018, rappresentando il 23% delle vendite totali di smartphone quest’anno. Sempre nel 2018 il mercato tradizionale dei PC in Cina è dato in calo dell’1,7% a 38,5 milioni di spedizioni, pari al 21% delle spedizioni globali di PC tradizionali.

“La tendenza al ribasso che sta vivendo la Cina sta influenzando senza dubbio il mercato mondiale dei dispositivi”, ha aggiunto Atwal. “La Cina è un Paese “interessante” a cui guardare quest’anno, anche perché il lancio di una versione cinese di Windows 10 nella seconda metà del 2018 e il ciclo di sostituzione di iPhone previsto per il 2019 genereranno una forte domanda”, conclude Atwal.