Il canale indiretto è strategico per le vendite in area ICT sul territorio italiano. Più aziende del settore Information & Communication Technology sottolineano questo concetto, evidenziando che le peculiarità della Penisola (caratteristiche del territorio, ma anche presenza di molteplici imprese di piccole e medie dimensioni) rendono fondamentale il ricorso al canale per poter commercializzare al meglio i propri prodotti.

Il canale è un elemento che mantiene la propria importanza evolvendo nel tempo, al passo con uno scenario in costante mutamento.

Per comprendere meglio il mondo della distribuzione, per potersi districare al proprio interno, abbiamo preparato un piccolo glossario che spieghi le diverse sigle in uso e aiuti a identificare e distinguere le differenti tipologie di aziende che compongono il canale IT.

Vendor (fornitore, produttore)

Con il termine vendor si intende l’azienda che produce e commercializza determinati prodotti o soluzioni. Può rivendere i propri prodotti in modo diretto, all’utente finale, con una propria rete di agenti di vendita, o avvalendosi di distributori e rivenditori.

OEM: Original equipment manufacturer

letteralmente significa “produttore di apparecchiature originali”. Il termine si riferisce a un’azienda che realizza un elemento, un apparecchio, che sarà fornito a un’altra impresa che lo installerà su un proprio prodotto finito. Su questo prodotto il costruttore finale apporrà il proprio marchio utilizzando integralmente i componenti realizzati dai fornitori, appunto gli OEM.

Distributore

Il distributore è un’impresa che ha compito di aiutare i vendor a portare i loro prodotti sul mercato. Acquista i prodotti dai vendor e li vende ai rivenditori. Esistono distributori di grandi dimensioni, attivi su più Paesi del mondo e distributori focalizzati su aree più limitate, sul territorio di una nazione o su una o più regioni di essa (in questo caso parliamo di distributore regionale). Alcuni distributori sono definiti generalisti, in quanto rendono disponibili più tipologie di prodotto; altri sono definiti specializzati in quanto commercializzano solo prodotti di particolari aree (per esempio sono specializzati nello storage o nel settore della sicurezza). Alcuni distributori dispongono di Cash & Carry, punti vendita destinati ai rivenditori, e di catene in franchising con punti vendita dislocati sul territorio, gestiti da rivenditori affiliati, per approcciare meglio l’utente finale.

VAD: Distributore a Valore Aggiunto (o value added distributor)

Il distributore a valore aggiunto non solo commercializza prodotti dei vendor e li vende ai rivenditori, ma rende anche disponibili servizi quali attività di formazione e certificazione sui prodotti distribuiti, supporto tecnico e di business. Fornisce, per esempio, assistenza ai rivenditori per aiutarli a configurare e installare i prodotti che saranno acquistati dai loro clienti. Può rendere disponibile anche attività di finanziamento al canale per agevolare i rivenditori nei loro acquisti.

Rivenditore (o reseller)

Rivende agli utenti finali, aziende o utenti consumer, prodotti che può acquistare dal distributore o direttamente dal vendor, quando quest’ultimo ha fatto propria la strategia di rivolgersi direttamente ai rivenditori e di non avvalersi dei distributori.

VAR: Rivenditore a Valore Aggiunto (o value added reseller)

Un rivenditore di questo tipo non solo vende prodotti ma aggiunge valore alla propria offerta, rappresentato, per esempio, da assistenza pre e post vendita all’utente finale o attività di formazione per i propri clienti.

Retailer

Rivenditore indirizzato al segmento consumer; dispone di un proprio punto vendita e/o vende prodotti online.

Dealer

Utilizzato spesso come sinonimo di rivenditore, ha in realtà un significato più generico. Si riferisce, infatti, sia al rivenditore che vende i prodotti all’utente finale, sia al grossista che vende al dettagliante, sia ad agenti di vendita o rappresentanti.

System Integrator (Integratore di Sistemi)

Il system integrator è una tipologia particolare di rivenditore, che si occupa dell’integrazione di sistemi e si rivolge generalmente a clienti business. Acquista prodotti e soluzioni commercializzate da particolari vendor e li integra all’interno soluzioni proprie o di altri vendor, allo scopo di realizzare nuovi prodotti e servizi con nuove funzionalità. Molti system integrator sono in grado di implementare soluzioni personalizzate, per meglio soddisfare le esigenze dei clienti.

ISV: Indipendent Software Vendor

Un Indipendent software vendor (letteralmente fornitore indipendente di software), è un’organizzazione specializzata nel realizzare e vendere software. Può indirizzarsi a uno o più sistemi operativi o a uno o più sistemi hardware. Alcune aziende quali Microsoft, Cisco, IBM, HP, Google, Oracle, Apple, SAP e altri vendor incoraggiano e danno supporto agli ISV con cui collaborano offrendo specifici business partner program.

ISP: Internet Service Provider

Un Internet service provider è un fornitore di servizi Internet. È una struttura commerciale che rende disponibili agli utenti business o consumer, dopo aver stipulato un contratto di fornitura, servizi Internet, i più tipici dei quali sono accesso al Web, l’hosting e la posta elettronica.

MSP: Managed service provider, Mobile Solution Provider o Mobile Service Provider

Non bastasse la difficoltà di usare acronimi di espressioni in inglese, spesso operatori e analisti si divertono a complicare le cose, attribuendo allo stesso acronimo più di un significato. È questo il caso della sigla MSP, che ha almeno tre significati diversi, che elenchiamo in ordine di importanza.

Managed Service Provider

Questo termine significa “fornitore di servizi gestiti”. Il managed service provider è un’azienda che fornisce in outsourcing attività di gestione e manutenzione in ambito ICT, in genere destinate alle imprese. Il committente, che decide di rivolgersi al Managed service provider, ha di solito l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo di risorse e di abbassare i propri costi.

Mobile Service Provider

È un termine usato più raramente per designare un Internet service provider specializzato nelle soluzioni per dispositivi mobile.

Mobile Solution Provider

È un fornitore di soluzioni destinate ai segmenti enterprise, enti pubblici e operatori di telecomunicazioni con l’obiettivo di accompagnare i clienti verso la digital transformation, valorizzando la mobilità e l’utilizzo di più dispositivi.

Consulente ICT

Un consulente ICT è una persona esperta nel settore dell’Information & Communication Technology, che fornisce consigli a un’impresa su come utilizzare al meglio le tecnologie ICT per raggiungere determinati obiettivi di business.

Il professionista, o la società di consulenza ICT, in molti casi non si limita solo a dare consigli, ma può progettare, implementare e amministrare il sistema informatico, può attivarsi nello sviluppo software, o occuparsi di hardware, di rete o di apparati e sistemi di telecomunicazione… Molto spesso ogni consulente ha una propria area di specializzazione all’interno dell’ICT.