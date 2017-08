Intel ha annunciato l’acquisizione dell’84 per cento delle azioni di Mobileye. Le trattative per l’acquisto della società specializzata in tecnologie per la guida autonoma erano state avviate lo scorso marzo.

Con sede in Israele, Mobileye è specializzata nello sviluppo di computer vision e apprendimento automatico, analisi dei dati, localizzazione e mappatura per sistemi avanzati di assistenza alla guida e guida autonoma.

Secondo il CEO di Intel Brian Krzanich, l’acquisizione permetterà di accelerare l’innovazione per l’industria automobilistica, e posizionerà la società come fornitore leader nel mercato in rapida crescita dei veicoli completamente autonomi.

Krzanich ha dichiarato che l’esperienza in computer vision di Mobileye – definite gli “occhi” – completeranno le competenze di connettività e calcolo ad alte prestazioni di Intel – definite il “cervello” – con l’obiettivo di creare soluzioni di guida automatizzata dal cloud al veicolo.

Le attività di Mobileye saranno coordinate dall’Automated Driving Group di Intel (ADG), ma la società manterrà la sua sede in Israele e sarà guidata dal professor Amnon Shashua, che assume le cariche di senior vice president di Intel, CEO di Mobileye e chief technology officer. Ziv Aviram, co-fondatore di Mobileye, nonché presidente e CEO, si ritirerà invece dalla società.

Shashua ha dichiarato che, in futuro, Mobileye supporterà e svilupperà le tecnologie esistenti di entrambe le società, le relazioni con i produttori di autoveicoli, i fornitori di tier 1 e i partner nel segmento semiconduttori per sviluppare programmi di guida autonoma avanzata e completamente autonoma.