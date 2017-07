Se ieri abbiamo riportato le stime di Gartner sull’andamento del mercato PC globale nel secondo trimestre del 2017 chiusosi a giugno, oggi parliamo delle stime di IDC riferite allo stesso periodo. Secondo questi dati le consegne di desktop, notebook e workstation nel Q2 2017 hanno raggiunto quota 60,5 milioni di unità, ovvero il 3,3% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno contro le precedenti previsioni di IDC che indicavano un calo del 3,9%.

Una flessione dovuta, come sottolineato anche da Gartner, al rialzo sostanziale dei prezzi di componenti come RAM, SSD e pannelli LCD, che ha comportato un aumento dei prezzi finali dei prodotti. A livello geografico gli Stati Uniti “tengono” con solo un -0,4% anno su anno, ma anche l’area EMEA si è dimostrata piuttosto stabile, mentre l’area Asia-Pacifico è quella che ha sofferto di più nel secondo trimestre dell’anno.

Passando invece ai produttori, HP sale in cima alla classifica del mercato PC con 13,782 milioni di pezzi spediti (+6,2% sul Q2 2016) e un market share del 22,8% (+2,1% anno su anno), mentre Lenovo, che ha oggi un market share del 20,5%, scende al secondo posto con una flessione del 5,7% e con 12,434 milioni di PC consegnati.

Buona crescita invece per Dell, che guadagna il 3,7% sulle spedizioni (10,328 milioni) e aumenta la propria quota di mercato dal 15,9% di un anno fa all’odierno 17,1%. Apple, anche grazie alle sue ultime novità in ambito Mac, si issa al quarto posto con 4,331 milioni di PC consegnati (+1,7% anno su anno) e detiene un market share del 7,2%. A farne le spese è stata Asus, che scende in quinta posizione perdendo l’8,6% di pezzi venduti e passa dal 7,2% del mercato al 6,8%.

Tutti gli altri produttori, tra cui Acer e Toshiba, hanno totalizzato perdite sul consegnato pari al 12,2% con 15,555 milioni di PC spediti e con una quota di mercato scesa al 25,7% dal 28,3% di un anno fa.