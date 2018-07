IBM ha annunciato oggi contratti con sei importanti organizzazioni europee che hanno scelto IBM Cloud per accedere a tecnologie avanzate come intelligenza artificiale, blockchain e analytics. Queste comprendono l’olandese Koopman Logistics, la società editoriale multimediale italiana Gruppo 24 Ore, il fornitore spagnolo di soluzioni digitali e mobile per la sanità Teckel Medical, la banca francese Crédit Mutuel, RS Components con sede nel Regno Unito e la multinazionale dell’illuminazione Osram AG. Ecco tutti i dettagli.

Koopman Logistics, società con sede nei Paesi Bassi che fornisce servizi di trasporto e logistica per autotrasporti. È diventata una delle prime società del settore autotrasporti a implementare la tecnologia IBM Blockchain. La soluzione consente a Koopman di tracciare e rintracciare velocemente e con precisione le spedizioni lungo l’intera supply chain e di sostituire i processi basati su carta con dati digitali sicuri.

Gruppo 24 Ore, gruppo italiano leader nell’editoria multimediale. Utilizza i servizi Watson di AI su IBM Cloud per aiutare legali e fiscalisti ad accedere facilmente a un corpus di 1,5 milioni di documenti, per rispondere con rapidità a complesse domande sulle leggi fiscali italiane.

Crédit Mutuel, banca francese. Adotterà assistenti virtuali IBM Watson in tutte le linee di business per consentire ai 20.000 addetti alle relazioni con i i clienti di offrire servizi di assistenza della migliore qualità. Il nuovo servizio sarà eseguito in un ambiente IBM Cloud, protetto e completamente crittografato,localizzato in Francia con backup in Germania.

Teckel Medical, azienda spagnola specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali e mobili per la sanità. Sta svolgendo su IBM Cloud il suo programma di controllo avanzato dei sintomi medici basato su soluzioni di AI. Mediktor consente agli utenti di descrivere i loro sintomi in linguaggio naturale e prendere decisioni più informate su cosa fare dopo. Il sistema ha la capacità di servire 50 utenti simultanei, con tempi di risposta inferiori a un secondo, e permette il collegamento con un medico per ottenere ulteriori consigli.

RS Components, uno dei principali fornitori britannici di componenti elettrici e industriali. Ha annunciato un nuovo marketplace peer-to-peer chiamato DesignSpark. Basato su IBM Cloud e sviluppato nell’IBM Cloud Garage di Londra, aiuta le start-up e le piccole imprese a promuovere, testare e vendere le loro invenzioni a una comunità online di oltre 650.000 membri.

Osram AG, multinazionale di soluzioni per l’illuminazione con sede a Monaco di Baviera, in Germania. Sta trasformando le sue attività per concentrarsi su innovativi prodotti digitali. Utilizzando una soluzione di cloud ibrido di IBM, Osram sta realizzando importanti risparmi e maggiore flessibilità per rispondere più rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato.

La notizia di oggi si aggiunge al recente annuncio relativo all’espansione della rete di IBM Cloud con 18 nuove zone di disponibilità in Nord America, Europa e Asia. La capillare presenza globale è un importante fattore differenziante poiché le aziende cercano di conservare un maggiore controllo dei loro dati a fronte di un rafforzamento delle normative sui dati, come il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell’Unione Europea. Il mese scorso IBM ha anche annunciato la conformità con l’attestato C5 della Germania. IBM Cloud offre un supporto locale europeo affinché le aziende possano limitare l’accesso solo ai dipendenti IBM con sede nell’UE.