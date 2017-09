Già da alcune settimane si parla di una possibile cessione da parte di HTC di tutte le attività legate agli smartphone. Dopotutto il produttore taiwanese ha visto calare costantemente negli ultimi anni le vendite dei suoi telefoni, tanto che la sua quota nel mercato Android del 10% nel 2010 è passata all’odierno 1%. Addirittura, secondo TrendForce, quest’anno HTC ha venduto solo 8 milioni di smartphone.

Per il futuro del gruppo si parla sempre più insistentemente di un focus sulla realtà virtuale (ricordiamo che HTC ha prodotto il visore VR Vive). Non dobbiamo quindi stupirci se secondo la testata taiwanese Commercial Times Google si preparerebbe ad acquisire tutte le attività di HTC relative agli smartphone, con un accordo che dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno.

Google sarebbe interessata soprattutto al patrimonio tecnologico in possesso di HTC, tanto che uno dei due nuovi smartphone Pixel in uscita a breve (molto probabilmente quello più piccolo) dovrebbe essere prodotto proprio da HTC, segno che la grande G ha molta fiducia nel partner taiwanese. Al momento comunque nessuno dei due attori in causa ha confermato o smentito queste voci, ma qualcosa in casa HTC potrebbe comunque succedere molto presto visti anche gli ultimi risultati finanziari.

Nel secondo trimestre di quest’anno infatti l’azienda taiwanese ha fatturato 531 milioni di dollari, a fronte di un margine lordo di 13,7% e di una perdita operativa di 64 milioni di dollari e, nonostante il buon successo del suo nuovo smartphone top di gamma U11, si è trattato del nono trimestre consecutive in perdita.