F5 Networks acquisisce NGINX nel segno del multi-cloud

F5 Networks ha acquisito NGINX per colmare il divario tra NetOps e DevOps e offrire ai clienti servizi applicativi coerenti in qualsiasi ambiente.

F5 Networks e NGINX ha annunciato di aver siglato l’accordo definitivo in base al quale F5 acquisirà tutte le azioni di NGINX per un valore aziendale complessivo di circa 670 milioni di dollari, fatti salvi alcuni adeguamenti.

“L’acquisizione di NGINX da parte di F5 rafforza il nostro percorso di crescita accelerando la trasformazione software e multi-cloud” ha dichiarato François Locoh-Donou, President e CEO di F5. “Unendo la sicurezza delle applicazioni e il portfolio di application service di F5 con le soluzioni software di NGINX per la gestione delle API e della delivery delle applicazioni, possiamo colmare il divario tra NetOps e DevOps grazie a servizi applicativi coerenti in tutto l’ambiente multi-cloud enterprise.”

F5 arricchirà l’offering attuale di NGINX con le proprie soluzioni di sicurezza e integrerà le innovazioni cloud-native con la tecnologia software di bilanciamento del carico di NGINX, accelerando il time to market di F5 nell’offrire application service per applicazioni moderne e containerizzate. F5 farà affidamento, inoltre, sul proprio team sales globale, l’infrastruttura di canale e l’ecosistema dei partner per accrescere le opportunità di vendita di NGINX nelle aziende.

“NGINX e F5 condividono obiettivi e vision. Entrambi, infatti, crediamo che le applicazioni rappresentino il cuore della trasformazione digitale e che un’infrastruttura applicativa end-to-end, che vada dal codice al cliente, sia fondamentale per poter distribuire le applicazioni in tutto l’ambiente multi-cloud” ha commentato Gus Robertson, CEO di NGINX.

La comunità open source di NGINX rappresenta uno degli elementi più interessanti di questa unione e F5 riconosce la fiducia che la user community attribuisce alla tecnologia NGINX. L’open source è parte fondamentale della strategia multi-cloud di F5 e rappresenta un driver per la prossima fase di innovazione dell’azienda. Per questo F5 si impegna a continuare a promuovere l’innovazione e aumentare i propri investimenti nel progetto open source NGINX per potenziare le comunità di utenti NGINX diffuse nel mondo. F5 ritiene che l’unione con NGINX le consentirà di accelerare le integrazioni delle sue soluzioni con i principali progetti open source e migliorerà le sue partnership tecnologiche consolidate con i fornitori open source.

Al completamento dell’acquisizione F5 manterrà il brand NGINX. Gus Robertson, insieme ai fondatori di NGINX Igor Sysoev e Maxim Konovalov, entreranno a far parte di F5 e continueranno a guidare NGINX. Robertson si unirà al team di senior management di F5, riportando a François Locoh-Donou. F5 manterrà le operation di NGINX a San Francisco e nelle altre sedi dell’azienda nel mondo.