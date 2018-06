CoreView, piattaforma globale per l’ottimizzazione della gestione di Office365 con le funzionalità di management, tenant segmentation, security, administration, reporting e change management, ha ricevuto un investimento di 20 milioni di dollari da parte della Insight Venture Partners, una società di Venture Capital e Private Equity di New York.

CoreView era precedentemente nota come 4ward365, azienda italiana del gruppo 4ward. Il nuovo brand riflette la crescente importanza delle soluzioni cloud ed ibride per le aziende in grado di migliorare la gestione, il controllo e reportistica dei propri asset. I soci di 4ward sono fieri che 4ward365 sia la prima azienda italiana a ricevere in investimento da parte di Insight Venture Partners.

Dal punto di vista societario nulla è cambiato in 4ward, che continuerà il suo business di System Integrator guidata da Christian Parmigiani (COO) e Andrea Pichler (CTO), mentre David Mascarella e Ivan Fioravanti in CoreView ricopriranno il ruolo rispettivamente di Chief Strategy Office e Chief Technology Officer assieme al nuovo CEO David Moran, con il progetto di scalare il business della piattaforma a livello globale.

“La partnership con Insight Venture Partners significa avere accesso ad una serie di risorse globali oltre che la loro esperienza nello sviluppo del business e non vediamo l’ora di lavorare con loro per accelerare la crescita dell’azienda. Ora ci concentreremo nell’ampliare l’offerta nell’ecosistema della piattaforma Office365 e sullo sviluppo di soluzioni che contemplino la gestione delle componenti ibride oltre che altre soluzioni cloud”, ha dichiarato Moran.

CoreView fornisce una suite completa di strumenti per la gestione della piattaforma Office365, ed in particolare: