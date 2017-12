Gartner ha aggiornato le proprie stime sul mercato globale degli smartphone prendendo in esame il terzo trimestre 2017 terminato a fine settembre. Come al solito si è assistito a una crescita anno su anno, con un +3% sul Q3 2016 che ha portato a oltre 383,4 milioni di smartphone venduti contro i 372,2 milioni di un anno fa.

Samsung si conferma in assoluto il primo produttore al mondo con un marketshare del 22,3% (+3% anno su anno) e oltre 85,6 milioni di device (+14 milioni sul Q3 2016). Apple, al secondo posto, guadagna un risicato 0,3% di market share, aumentando però di quasi 2,5 milioni le vendite di iPhone (45,4 milioni) grazie soprattutto al mercato cinese e a quello indiano, ma si attende una crescita molto più significativa nel quarto trimestre per merito di iPhone X.

Anche Huawei al terzo posto è in netta crescita (9,5% del mercato e 36,5 milioni di smartphone venduti) e lo stesso dicasi per OPPO, ormai quarto produttore mondiale con il 7,7% del mercato e quasi 29,5 milioni di smartphone. La crescita più prodigiosa anno su anno è stata però quella di Xiaomi, che non solo è passata dal 4 al 7% del mercato globale, ma che ha aumentato le vendite di circa l’80% passando da 14,9 a 26,8 milioni di smartphone.

Calo significativo invece per tutti gli altri produttori messi insieme, passati dal 49,8 al 41,6% del mercato e da 185,5 a 159,5 milioni di smartphone venduti. La Grande Cina (Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan) si riconferma infine il principale mercato mondiale degli smartphone con 107,1 milioni di device venduti (in calo però dell’11% anno su anno) e il 27,9% del mercato.

Seguono i Paesi APAC emergenti (21,3%), il Nord America (12,4%), l’Europa Occidentale (9,4%) e l’America Latina con l’8,8% del mercato. In generale comunque, considerando sia gli acquisti natalizi, sia i super sconti appena trascorsi del Black Friday e del Cyber Monday, aspettiamoci un quarto trimestre davvero stellare.