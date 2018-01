Secondo nuove stime di Gartner il mercato dei dispositivi a livello globale ha raggiunto nel 2017 la cifra di 2,28 miliardi di pezzi consegnati, mentre quest’anno si prevede un aumento del 2,1% che porterà i device spediti a quota 2,32 miliardi. Sono due i settori che nel 2018 guideranno più di tutti gli altri il mercato dei device, ovvero gli smartphone (soprattutto quelli di fascia alta) e i cosiddetti ultramobile premium.

Per l’anno in corso invece le consegne di PC tradizionali sono date in netto calo a 193 milioni di pezzi, contro i 220 milioni del 2016 e i 2014 milioni dello scorso anno (a soffrire saranno soprattutto i laptop con un calo anno su anno del 6,8%). I dispositivi ultramobile di fascia premium cresceranno invece fino a 70 milioni di pezzi contro i 50 milioni di due anni fa e i 59 milioni del 2017.

Ne deriva un mercato PC che, nella sua interezza, piazzerà nel corso dell’anno 264 milioni di dispositivi (+2 milioni sul 2017 ma -6 milioni rispetto al 2016). A questi si sommano i dispositivi ultramobile Basic e Utility (tablet tradizionali e ibridi di fascia medio-bassa), che nel 2018 scenderanno a 159 milioni dai 169 milioni del 2016 e che caleranno ulteriormente a 156 milioni nel 2021.

Non si arresta invece la crescita dei mobile phone (1,9 miliardi nel 2018) con un netto +6,2% anno su anno per gli smartphone, che rappresentano secondo Gartner l’87% di tutto il mercato (il resto della torta tocca infatti ai feature phone più basilari).

A tal proposito i primi smartphone 5G inizieranno ad arrivare sul mercato nel 2019, quando negli USA e in Corea del Sud saranno lanciati i primi servizi commerciali per l’accesso alle reti mobile di quinta generazione. Gartner prevede che nel 2021 già il 9% di tutti gli smarphone venduti nel mondo supporterà il 5G.