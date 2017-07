Amazon ha chiuso il secondo trimestre 2017 con un fatturato in crescita, ma un calo nei guadagni. L’utile per azione del gigante tecnologico si è attestato a 0,40 dollari contro i previsti 1,42 dollari per azione, secondo quanto riportato dalla CNBC. Il fatturato della società è stato di 38 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 30,4 miliardi di dollari riportati nel secondo trimestre dello scorso anno.

I risultati positivi di Amazon sono stati trainati da AWS, che ha registrato una crescita assoluta, sia consecutiva che anno su anno, con 4,1 miliardi di dollari di fatturato contro i 4,08 miliardi di dollari previsti, secondo Technology Business Research (TBR). Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i ricavi di AWS sono aumentati del 42 per cento, e i ricavi complessivi nel segmento servizi di Amazon sono stati di 13,2 miliardi di dollari.

Meaghan McGrath, analista di TBR, ha sottolineato che la crescita di AWS ha compensato altri segmenti di Amazon, che hanno riportato risultati inferiori alle aspettative. “AWS sta crescendo ad un ritmo più veloce rispetto alle entrate della società”, ha dichiarato l’analista. “Questa accelerazione implica una ulteriore capacità di espansione a livello globale”.

Tuttavia, McGrath rileva che la rapida espansione geografica di AWS ha ostacolato il margine operativo. “La crescita dei ricavi continuerà, e così anche l’espansione delle infrastrutture globali per soddisfare la domanda dei clienti. I margini continueranno a essere sotto pressione”, ha spiegato McGrath. “Nonostante ciò, AWS rimarrà una componente fondamentale per Amazon, trainando sia la crescita dei ricavi sia la redditività”.

Nel terzo trimestre 2017 Amazon prevede entrate comprese tra i 39,25 e i 41,75 miliardi di dollari. Per quanto riguarda i risultati operativi, la società si aspetta che siano compresi tra una perdita di 400 milioni di dollari e un utile di 300 milioni di dollari.

Recentemente Bloomberg ha nominato il fondatore di Amazon Jeff Bezos uomo più ricco del mondo, con un patrimonio di 92,3 miliardi di dollari. Bezos ha superato Bill Gates, il cui patrimonio è stimato in 90,8 miliardi di dollari. Bezos ha conquistato il primo posto quando il prezzo delle azioni della società è aumentato in anticipo rispetto ai risultati trimestrali. Tuttavia la leadership ha avuto breve durata, e dopo la chiamata trimestrale il suo valore è sceso a 89,3 miliardi di dollari, portandolo in seconda posizione dietro a Gates.