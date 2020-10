Lavorare in smart working tra problemi di banda larga e sicurezza

La connettività domestica a banda larga inaffidabile è la principale sfida tecnica che le aziende devono affrontare mentre il lavoro a distanza a causa dello smart working continua durante la pandemia di COVID-19. Questo è uno dei risultati emersi da un sondaggio condotto da Navisite su 100 dirigenti di livello C e professionisti IT negli Stati Uniti per evidenziare i maggiori grattacapi per le organizzazioni che forniscono servizi IT ai lavoratori da quando gli uffici hanno iniziato a chiudere a marzo.

Circa la metà (51%) degli intervistati ha affermato di aver sperimentato alcuni “problemi IT” durante il rapido passaggio per supportare i lavoratori domestici, mentre quasi un terzo (29%) continua ad affrontare sfide tecniche. Allo stesso tempo, la maggioranza (83%) ora si aspetta di continuare comunque con le politiche di lavoro a distanza quando le restrizioni pandemiche saranno rimosse.

La principale preoccupazione: la necessità della banda larga

Garantire che i dipendenti possano svolgere il proprio lavoro a casa per un periodo più lungo presenta alcune preoccupazioni per le organizzazioni. Il principale tra questi è la scarsa larghezza di banda Internet, un problema citato da quasi la metà (49%) degli intervistati. E se è vero che il sondaggio riguarda esclusivamente gli Stati Uniti, possiamo benissimo considerarne i risultati come uno specchio piuttosto fedele dell’attuale situazione in Italia.

Con le riunioni tenute utilizzando app video come Zoom e Microsoft Teams, oltre alla distribuzione di una gamma di strumenti di collaborazione e produttività, le connessioni Internet inaffidabili hanno causato non pochi problemi.

“Se le prestazioni da casa sono scadenti, possono causare problemi con la qualità del video e dell’audio su quelle piattaforme di videoconferenza, il che impedisce alle persone di portare a termine il lavoro e di impegnarsi e collaborare in modo efficace” ha affermato Mark Clayman, CEO di Navisite. “È un problema se si considerano anche i numerosi sistemi, applicazioni e la quantità di dati che si trovano ora nel cloud: una scarsa larghezza di banda Internet può ostacolare l’accesso e le prestazioni con gli strumenti che i dipendenti utilizzano quotidianamente”.

Tra l’altro un dipendente potrebbe non essere l’unica persona in casa che richiede una larghezza di banda elevata. “Ciò è particolarmente vero quando sia il telelavoro, sia l’istruzione a distanza avvengono contemporaneamente”, ha affermato Karyn Price, analista di settore senior presso Frost & Sullivan. “Alcune soluzioni, come la SD-WAN remota, possono aiutare allocando la larghezza di banda alle applicazioni con la priorità più alta di un utente, ma possono avere la conseguenza involontaria che uno studente venga espulso da una piattaforma della scuola virtuale perché mamma o papà sono in teleconferenza.”

Sicurezza e conformità

La seconda maggiore preoccupazione, citata dal 46% degli intervistati, è il mantenimento della sicurezza e della conformità per i lavoratori remoti. Secondo Navisite più di un terzo (36%) degli intervistati ha dichiarato di non essere preparato per il passaggio al lavoro a distanza. E il boom di lavoratori fuori dall’ufficio a livelli senza precedenti ha probabilmente portato i team IT a saltare i normali protocolli di sicurezza.

“L’obiettivo era mettere tutti online subito”, ha detto Clayman. “Ma questa fretta potrebbe potenzialmente causare lacune di sicurezza per le organizzazioni e queste lacune devono essere affrontate sia per proteggere l’integrità di un’azienda e dei suoi sistemi e dati IT, sia per garantire la conformità alle normative locali e di settore”. Price ha indicato servizi basati su cloud che possono aiutare a superare tali problemi. Ad esempio, Desktop-as-a-Service e Workspace-as-a-Service possono fornire un accesso sicuro ai dati e ai servizi aziendali e possono essere distribuiti, configurati e gestiti centralmente.

“Ciò consente all’azienda di garantire che i profili di sicurezza e conformità e le restrizioni di accesso appropriate siano mantenuti e che i dati non siano ospitati su dispositivi locali, o possibilmente personali, non protetti. L’utilizzo di questo tipo di soluzioni è aumentato da marzo 2020 e prevediamo che questa tendenza continui.”

Risorse umane e negligenza dell’utente

Altre preoccupazioni citate includono:

Negligenza nell’uso domestico o uso inappropriato dei dispositivi aziendali (20%)

Risorse di personale necessarie per gestire un gran numero di utenti remoti (13%)

Strumenti di gestione a supporto degli utenti remoti (12%)

Timori di sovraccaricare le soluzioni aziendali di accesso remoto (11%)

“Dato che è probabile che la tendenza del lavoro da casa rimanga in qualche modo ben oltre la fine della pandemia, stiamo scoprendo che le organizzazioni hanno già spostato i loro modelli di costo per tenere conto di questo cambiamento e ora sono più concentrate per rendere l’esperienza più sicura e fluida”, ha affermato Clayman. “In un’era di pandemia, investire in solide soluzioni di lavoro remoto produrrà vantaggi aziendali in termini di continuità aziendale, produttività continua e, in definitiva, capacità dell’azienda di prosperare in questi tempi unici”.

Allo stesso tempo, Price ha osservato che le aziende sono diventate meno reattive negli acquisti. “Le aziende che inizialmente hanno coinvolto il proprio fornitore di servizi cloud o gestiti per avere la soluzione in grado di farle diventare operative nel minor tempo possibile all’inizio della pandemia ora stanno adottando un approccio più ponderato, proprio come le aziende stanno facendo con il cloud in generale”.