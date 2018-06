Gli eventi più attesi di Apple sono due: la presentazione dei nuovi iPhone (in genere a settembre) e la Worldwide Developers Conference di giugno. Conosciuta semplicemente come WWDC, la conferenza è rivolta agli sviluppatori che realizzano tutte le app e i servizi di cui fruiamo su iPhone, iPad, Mac e Apple Watch.

L’agenda della WWDC ruota intorno alle sessioni per gli sviluppatori, ma l’evento si apre con un grande keynote assolutamente da non perdere per qualsiasi fan di Apple. I senior manager di Apple presentano in anteprima i prossimi sistemi operativi e spesso rivelano nuovi servizi e prodotti. Ecco cosa ci aspettiamo di vedere quest’anno.

Come guardare online il keynote della WWDC

I grandi annunci della WWDC sono fatti durante la presentazione di apertura del primo giorno. Quest’anno sarà il 4 giugno alle ore 19 in Italia.

E’ possibile assistere al keynote sulla pagina WWDC di Apple attraverso Safari su Mac, iPhone o iPad. Se si dispone di un PC Windows 10, è possibile guardare lo streaming utilizzando il browser Edge, ma altri browser non sono supportati. Con l’Apple TV si può seguire attraverso l’app Eventi.

Oltre allo streaming del keynote, Apple trasmetterà l’intera conferenza, sebbene le sessioni siano principalmente di interesse solo per gli sviluppatori. Per seguire le sessioni è necessario registrare un account sul sito Developer di Apple. Non è necessario un account sviluppatore per guardare il keynote del 4 giugno.

iOS, macOS, tvOS e watchOS

Il focus della WWDC è sugli sviluppatori, e per loro nulla è più importante della preparazione ai cambiamenti nei sistemi operativi e negli strumenti di sviluppo di Apple. I keynote della WWDC si concentrano sempre sulle prossime versioni di iOS e macOS (a volte, come nel 2016, c’è poco altro). Gli annunci sono solitamente seguiti da una versione beta per gli sviluppatori, che è spesso piena di bug e non completa, e una beta pubblica che verrà rilasciata dopo qualche settimana.

Cosa sta succedendo in iOS 12? Abbiamo la nostra lista dei desideri, ma ci sono state pochissime informazioni concrete su ciò che Apple rivelerà. Tutti i rumors su iOS 12 e puntano su una cosa: la prossima versione di iOS si concentrerà maggiormente sulla stabilità e sull’affidabilità piuttosto che su cambiamenti radicali.

Tuttavia, un recente report di The Information dice che Apple finalmente allenterà la presa sui chip NFC nei suoi iPhone e Apple Watch in iOS 12. Attualmente utilizzato solo per Apple Pay (e alcuni sistemi di transito dei partner, come Suica in Giappone), iOS 12 consentirà finalmente agli iPhone e agli Apple Watch di funzionare con sistemi di transito, sistemi di identificazione, porte auto e altri sistemi abilitati NFC. Non sappiamo quanto sarà aperto o flessibile iOS 12 – sospettiamo che non consentirà l’accesso illimitato che si trova su Android – ma sembra improbabile che Apple consentirà agli sviluppatori di supportare i sistemi di pagamento abilitati NFC che potrebbero competere con Apple Pay.

Bloomberg ha citato anche un paio di altre curiosità. La prima è che che un nuovo menu Digital Health nell’app Impostazioni consentirà agli utenti di vedere quanto tempo stanno spendendo con i loro iPhone e iPad e in quali app. Inoltre anche che ARKit dovrebbe vedere grandi miglioramenti, compresi i giochi multi-player nello stesso spazio di realtà aumentata.

In iOS 12 non sono previste importanti revisioni dell’interfaccia o versioni completamente nuove delle app di base di Apple, ma ciò non significa che non vedremo nuove funzionalità. Prevediamo che Apple punterà sui miglioramenti apportati ad ARKit per gli sviluppatori che realizzano app in realtà aumentata, oltre all’app Health e agli strumenti di sviluppo HealthKit.

Da anni gli utenti chiedono a Apple un robusto controllo genitori, e la richiesta potrebbe essere soddisfatta nel prossimo importante aggiornamento di iOS.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, iOS 12 segnerà un cambiamento nel modo in cui vengono sviluppati e distribuiti gli aggiornamenti di iOS. Piuttosto che cercare di racchiudere tutte le principali funzionalità in un unico grande aggiornamento annuale, si dice che Apple stia distribuendo le principali funzionalità durante tutto l’anno, dando ai suoi sviluppatori il tempo di mantenere standard di qualità più elevati. Anche se ufficialmente non è stato pianificato in questo modo, iOS 11 ha seguito questo modello e il prossimo iOS potrebbe formalizzare questo tipo di programma di rilascio, con le principali funzionalità che vengono distribuite durante tutto l’anno.

Ci aspettiamo che watchOS 5 continui a spingere verso funzionalità di salute e fitness. Forse vedremo altri tipi di allenamento (come lo Yoga o le funzioni potenziate di sollevamento pesi), e il rilevamento del sonno sarebbe un’aggiunta interessante. Gli utenti chiedono a gran voce quadranti personalizzati, ma ci aspettiamo che Apple mantenga uno stretto controllo sullo sviluppo del quadrante. Tuttavia, nuovi quadranti forniti da Apple, e forse alcune nuove opzioni di personalizzazione, non sono fuori questione. Alcune delle nuove funzionalità di watchOS 5 potrebbero rimanere segrete fino all’annuncio di un nuovo Apple Watch, probabilmente durante l’evento iPhone di settembre.

La prossima iterazione di tvOS potrebbe non introdurre cambiamenti importanti, ma stiamo ancora aspettando il supporto di Dolby Atmos, oltre a una migliore integrazione con HomeKit. Dato il grande investimento di Apple nella produzione di programmi, l’app TV avrà bisogno di un grande aggiornamento. Proprio come Apple Music è stata annunciata al WWDC nel 2015, questo potrebbe essere il momento in cui Apple annuncia formalmente il servizio video che ci darà accesso a tutti gli spettacoli e le serie originali che sta producendo (che sono più di una decina).

Siri

In tutte le voci su cosa sta succedendo in Apple, non abbiamo sentito quasi nulla di specifico su Siri. Per una tecnologia di base che tocca tutti i principali prodotti dell’azienda, sembra strano. Apple è consapevole delle carenze di Siri rispetto ad Alexa o all’Assistente di Google: Siri, per dirla senza mezzi termini, ha bisogno di una spinta enorme per rimanere competitiva, e questo sarebbe il momento di dimostrarlo.

L’anno scorso lo sviluppo di Siri è stato spostato ufficialmente dalla divisione “software e servizi” di Eddy Cue ai team di “ingegneria del software” di Craig Federighi. Ad aprile, Apple ha annunciato di aver assunto John Giannandrea, l’uomo che in precedenza gestiva il team di sviluppo dell’intelligenza artificiale di Google, per eseguire la propria strategia di apprendimento automatico e di intelligenza artificiale.

In altre parole, è chiaro che Apple riconosce di dover spingere molto di più sullo sviluppo di Siri e ciò include la necessità di apportare modifiche organizzative e delle risorse all’interno dell’azienda.

Mac

In passato la WWDC è stata l’occasione in cui Apple ha annunciato il nuovo hardware Mac. L’anno scorso ci sono stati il nuovo iMac Pro, insieme a piccoli aggiornamenti per MacBook e MacBook Pro.

Non saremmo sorpresi di vedere un altro giro di aggiornamenti relativamente minori a questi computer. Dopotutto, per la linea MacBook Pro è previsto un aggiornamento ai processori Intel Core di ottava generazione. Probabilmente è troppo presto per aspettarsi un importante cambiamento di progettazione, anche se i fan dei Mac sperano disperatamente di sostituire la tanto collaudata tastiera a farfalla di Apple, e la Touch Bar sembra essere un esperimento che non è andato da nessuna parte. Allo stesso modo, la linea iMac potrebbe ottenere un aggiornamento ai chip Intel di ottava generazione, ma non ci aspettiamo molto altro.

Per i nuovi MacBook Pro gli utenti chiedono una tastiera migliorata, il ritorno dello slot per schede SD, una o due porte USB-A e nessuna Touch Bar. Tuttavia il prossimo grande aggiornamento del design delMacBook Pro probabilmente non è previsto fino al prossimo anno.

iPad Pro

Apple ha annunciato un iPad Pro di seconda generazione al WWDC dello scorso anno. I nuovi modelli erano fisicamente simili ai modelli di prima generazione, ma includevano un nuovo potente processore A10X e un nuovo display con supporto HDR e ProMotion.

I rumors dicono che c’è un nuovo iPad Pro in lavorazione, questa volta con un design che si ispira all’iPhone X: cornici più sottili, una fotocamera TrueDepth con Face ID al posto di un tasto home con Touch ID. Non sarebbe del tutto fuori luogo che un tale prodotto fosse presentato alla WWDC.

Nuovo design o no, un nuovo iPad Pro sarebbe probabilmente dotato di un nuovo processore A11X. Tale chip avrebbe la stessa architettura generale dell’A11 che si trova negli iPhone 8 e iPhone X, ma con più core. L’A11 utilizzato nei telefoni ha due core CPU ad alte prestazioni, quattro core CPU ad alta efficienza e tre core GPU. Un A11X potrebbe probabilmente disporre di un core CPU aggiuntivo ad alte prestazioni, uno o due core ad alta efficienza e due o tre core GPU.

Cosa non ci sarà alla WWDC

Nessuna news sull’iPhone, naturalmente. Apple dedica un evento ai suoi nuovi smartphone, in genere a settembre.

Anche le novità AirPods sono attese per i grandi eventi di settembre, così come per l’Apple Watch. L’originale e i modelli di seconda e terza generazione sono stati svelati negli eventi Apple di settembre. Un Apple Watch di quarta generazione è quasi certamente in arrivo, ma non ci aspettiamo di sentirne parlare allaWWDC.

E che dire di AirPower? Annunciato insieme agli iPhone lo scorso autunno, il pad di ricarica personalizzato di Apple doveva essere rilasciato quest’anno. Apple potrebbe utilizzare la WWDC per aggiornarci sul prezzo e sulla disponibilità, ma ciò non farebbe altro che sottolineare il fatto che è stato annunciato tanto tempo fa e non è ancora disponibile.

Un’ultima cosa…

C’è sempre la possibilità che Apple stia per svelare qualcosa di completamente nuovo e inaspettato alla WWDC. L’evento dello scorso anno è stato arricchito con altri nuovi annunci, tra cui iMac Pro e HomePod.

Due anni fa Apple Music è stata l’inedita nuova rivelazione.

Non sappiamo se anche quest’anno ci sarà una grande rivelazione, ma, se ci fosse, potrebbe essere un nuovo HomePod a basso costo (forse con il marchio Beats), del quale si è parlato insistentemente.

Sono trapelate anche notizie di un iPhone SE 2 ridisegnato. A differenza di altri iPhone, il modello SE di solito non viene annunciato a settembre. E’ dal 2010 (l’iPhone 4, all’epoca) che Apple non fa annunci iPhone alla WWDC 2010, ma se dovesse accadere di nuovo, l’iPhone SE è il modello che ci aspettiamo.

Apple sta lavorando a una nuova Pencil? Forse la società riuscirà finalmente a rianimare la linea Mac Mini? Apple potrebbe rivelare nuovi auricolari over-the-ear? Ci sono molte possibilità per un annuncio a sorpresa alla WWDC.