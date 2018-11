VeeamON Virtual: appuntamento online con l’Intelligent Data Management

Si svolgerà il prossimo 5 dicembre l’edizione 2018 di VeeamON Virtual, un evento online dedicato alle più recenti soluzioni e strategia di Intelligent Data Management. Dedicata ai professionisti IT che gestiscono strategie di backup, ripristino e Availability, la conferenza raduna ogni anno oltre 2.500 esperti del settore per mostrare le ultime soluzioni tecnologiche che offrono l’hyper-availability dei dati.

Il programma della conferenza prevede 25 sessioni in cui gli esperti Veeam affronteranno tematiche di business, sicurezza e cloud. Gli interventi permetteranno di esplorare le sfide legate alla crescita dei dati e alla loro inevitabile proliferazione, le minacce che rappresentano per la disponibilità e la protezione dei dati e i passaggi da intraprendere per ottenere l’Intelligent Data Management. Saranno inoltre presentate le nuove funzionalità della Veeam® Availability Suite™ 9.5 Update 4 e le previsioni di Veeam per il 2019. Tutti gli interventi sono a partecipazione gratuita e potranno essere seguiti online, da qualsiasi location.

I partecipanti a VeeamON Virtual potranno confrontarsi con gli Alliance Partners, che offrono tecnologie per i data center in partnership con Veeam. Durante tutta la giornata avranno inoltre la possibilità di vincere un Virtual Reality Kit e ottenere l’accesso alla Veeam Availability Library.