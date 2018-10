Value Selling protagonista al prossimo corso UNICOMM

La scuola di vendita dei colossi dell’IT americani arriva in Italia grazie al nuovo UNICOMM in scena a Bologna dal 15 al 17 ottobre.

Dopo il successo delle precedenti edizioni di UNICOMM, l’ultima delle quali tenutasi ad aprile con quasi 200 partecipanti, torna il training dedicato ai system integrator e alle aziende di informatica che vogliono aumentare il business in un mercato sempre più competitivo. Molte aziende del settore infatti stanno osservando il proprio fatturato scendere in modo allarmante. Tra le principali cause una concorrenza molto agguerrita, ma soprattutto un cambio radicale nel modo di acquistare e gestire la tecnologia.

La crescita esponenziale delle soluzioni in cloud e del modello as a Service ha abbattuto gli investimenti in tecnologia e i budget delle aziende, spingendo gli specialisti dell’IT a una feroce guerra del prezzo pur di non perdere clienti. In questo contesto UNICOMM fornisce strumenti pratici per aumentare vendite e profitti nonostante la crisi, la tecnologia che cambia e la concorrenza spietata.

Il prossimo corso UNICOMM, che si terrà dal 15 al 17 ottobre 2018 presso il Zanhotel & Meeting Centergross di Bologna, sarà incentrato sulle strategie per vendere di più attraverso la lista dei già clienti, e potrà vantare la prestigiosa presenza di Value Selling, ritenuto dagli analisti del settore IT la migliore scuola di vendita del mondo (non a caso è il metodo adottato da big del calibro di Google, NCR, YouTube, VMWare, Deutsche Telekom e molte altre).

Value Selling si riassume in una strategia di vendita basata sul valore e sui vantaggi; un metodo che consente di “pensare” come il cliente e di chiudere efficacemente la trattativa attraverso motivazioni diverse dal prezzo. In più, offre uno schema da seguire passo passo durante il processo di vendita in base agli attori e ai gruppi decisionali coinvolti. I partecipanti al corso UNICOMM di ottobre avranno l’esclusiva possibilità di conoscere da vicino questo metodo, adattato appositamente al target dei system integrator, e di beneficiare di due ore di speech tenute da Jim Roche, uno dei massimi esperti di Value Selling (con interprete simultaneo).

Cristiano Bellumat, creatore del corso UNICOMM e autore del libro I 7 tarli del venditore, approfondirà la Customer Portfolio Management, ovvero come gestire il portafoglio clienti per rintracciare nuove opportunità di vendita e aumentare rapidamente il fatturato. Spesso trascurata o non utilizzata nel modo corretto, la lista dei già clienti è in realtà un’arma di elevato profitto nelle mani dei system integrator.

L’appuntamento è così introdotto da Cristiano Bellumat: “Quest’anno siamo davvero entusiasti di poter offrire ai partecipanti al corso qualcosa di unico. La presenza di un colosso delle strategie di vendita quale Value Selling sicuramente rappresenta una ragione in più per non mancare. Abbiamo lavorato a stretto contatto del manager americano per offrire un intervento studiato e mirato alle esigenze del nostro target che, siamo certi, trarrà molti spunti utili per ripensare o incrementare il proprio business nel settore IT.”

Daniele Frenquelli di Microtel, dopo aver partecipato allo scorso UNICOMM, ha dichiarato: “Il corso ha evidenziato parecchi aspetti interessanti, alcuni spesso erroneamente sottovalutati, come la gestione del target della clientela rispetto alle potenzialità che questo può rivestire per un’azienda e quindi sarà sicuramente necessario rivedere la nostra politica di gestione del cliente. Anche l’attenzione al focus dell’azienda, al core business, è qualcosa che spesso ci si dimentica di portare avanti, dimenticandosi che è quest’ultimo a rendere un’azienda davvero vincente e riconoscibile sul mercato. Il corso è stato estremamente interessante e sicuramente ha soddisfatto a pieno le mie aspettative. Non solo: ho già consigliato questo training ai miei colleghi e preventivato una sessione privata con Cristiano Bellumat per approfondire alcuni aspetti più specifici della nostra realtà.”