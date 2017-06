Si svolgerà a Milano dal 12 al 16 giugno la Social Media Week (SMW) 2017, una settimana di appuntamenti dedicati a web, tecnologia, innovazione e social media. L’evento, che si svolge in contemporanea con altre SMW internazionali, per esempio a Los Angeles e Città del Messico, avrà come tema portante “Language and the Machine” (Algorithms and the Future of Communication). Negli appuntamenti in programma manager d’azienda ed esperti del settore presenteranno case histories e testimonianze di successo per esplorare temi come nuove frontiere del marketing digitale, intelligenza artificiale, realtà aumentata, robotica, digital business, mobile, design, food tech.

L’edizione milanese della SMW 2017 presenta diverse novità: novità per quanto riguarda la conduzione: un nuovo organizzatore, una nuova location, un forte focus su qualità dei contenuti e dei relatori per una full immersion nel mondo del digitale. Quest’anno l’evento sarà organizzato da Business International (divisione di Fiera Milano Media), già organizzatrice dell’edizione di Roma e di altri importanti eventi per la community digital, come l’SMXL Milano o l’eMetrics Summit.

La SMW 2017 si svolgerà presso Talent Garden, il coWorking Space in Via Calabiana. Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito http://www.socialmediaweek.org dove è possibile registrarsi per partecipare agli eventi con SMW passport.