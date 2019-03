Smau Padova: l’innovazione fa tappa nel Nordest il 28 e 29 marzo

Imprese del territorio che guardano al futuro e continuano a investire in innovazione. E’ questa la fotografia del tessuto produttivo del Nordest che sarà presentata in occasione di Smau Padova. L’evento dedicato all’innovazione e alla trasformazione digitale si terrà a PadovaFiere nei giorni 28 e 29 marzo 2019.

Per la dodicesima edizione di Smau Padova è confermato il format della fiera: un calendario ricco di eventi e momenti di networking dedicati alle imprese, che potranno confrontarsi con startup e player consolidati del digitale come Cisco, Consorzio CBI, HPE, Oracle, SAP, Seeweb e Unify. Durante i due giorni le imprese potranno trovare modelli a cui ispirarsi e partner con cui collaborare per realizzare i propri progetti di innovazione e mantenersi competitive sul mercato.

“E’ qui che entra in gioco Smau”, ha confermato Pierantonio Macola, Presidente di Smau, “un’agenzia matrimoniale che facilita il primo contatto tra le due realtà e che ogni anno presenta sul territorio esempi concreti di queste unioni affinché altre aziende possano intraprendere lo stesso percorso”.

Nell’ambito del programma Smau Live Show saranno presentate esperienze di innovazione che hanno avuto successo, tra le quali quelle di Lattebusche, Caffini, Stevanato Group, Eurotech e Danfoss.

Durante i workshop da 50 minuti le imprese potranno incontrare docenti, analisti ed esperti che affronteranno temi caldi come fatturazione elettronica, pagamenti digitali, fintech, intelligenza artificiale. Si parlerà anche di GDPR, di startup, bandi e incentivi fiscali e, soprattutto, di digital marketing trends con gli speaker più autorevoli del settore.

Regione Veneto, presente alla fiera, propone per giovedì 28 marzo un evento, realizzato in collaborazione con AgID, dedicato all’e-Leadership. Il tema coinvolge il mondo della pubblica amministrazione e la sua capacità di introdurre, utilizzare e sfruttare al meglio l’innovazione e le tecnologie digitali per dare concretezza progetti di innovazione digitale. Un secondo evento, durante la mattinata di venerdì 29, è dedicato al Social Design PA e al tema del Co-Design e della Co-Progettazione: un nuovo modo di realizzare progetti di innovazione che implica la collaborazione tra pubbliche amministrazioni, aziende ICT e associazioni di imprenditori.

Accanto a player consolidati come Cisco, Consorzio CBI, HPE, Oracle, SAP, Seeweb e Unify nell’area espositiva saranno presenti dieci startup venete e incubatori, a disposizione con i loro prodotti e servizi, per supportare imprese e PA nell’intero processo di Trasformazione Digitale. L’incontro con queste realtà sarà favorito dagli Startup Safari: tour gratuiti e personalizzati in base al settore di appartenenza (agrifood, sanità, smart communities e PA, commercio, turismo e servizi) per incontrare le realtà presenti.

L’appuntamento con Smau Padova è il 28 e 29 marzo, dalle 9.30 alle 17.30. L’evento è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione sul sito Smau.