Il 24, 25 e 26 ottobre 2017 si rinnova l’appuntamento con Smau Milano. L’evento, giunto alla 54ma edizione, offre a imprese e professionisti tre giorni di confronto con l’ecosistema italiano dell’innovazione.

Smau Milano 2017 avrà un respiro internazionale e favorirà l’incontro delle realtà italiane con imprese e investitori internazionali per favorire lo scambio e la collaborazione in ottica Open Innovation. Nell’ambito di ItaliaRestartsUp, l’evento organizzato da ICE, Ministero dello Sviluppo Economico e Smau, saranno presenti oltre 60 investitori, imprese e multinazionali provenienti da più di 30 Paesi interessati all’offerta di innovazione “Made in Italy”. L’evento di apertura di ItaliaRestartsUp, in programma nella mattinata del 24 ottobre, ospiterà un approfondimento dedicato al tema dell’Open Innovation: un momento di confronto sulle strategie e le iniziative che player come Cisco, Enel, Intel, QVC, Zambon, Zucchetti stanno portando avanti nel nostro Paese

Anche all’interno dei workshop, brevi pillole da 50 minuti, ci saranno percorsi dedicati a chi vuole muovere i primi passi verso una strategia di internazionalizzazione e capire quali sono i partner più idonei e le tecnologie più efficaci per raggiungere i propri obiettivi. Il calendario completo dei workshop prevede più di 300 appuntamenti gratuiti a cura di docenti, analisti ed esperti su tematiche di attualità quali chatbot, blockchain, IoT, lean production e industry 4.0, innovazione nell’agrifood, cloud e big data, cyber security, FinTech, oltre a tutte le tematiche legate al marketing digitale e ai social media per le imprese.

Acanto a startup, player del digital, incubatori e acceleratori, tra i protagonisti di Smau Milano ci saranno anche le aziende e gli enti locali che hanno scelto l’innovazione come strumento per rinnovarsi e competere. Tra questi ci saranno i vincitori del Premio Innovazione Smau. Alle startup più pronte per il mercato sarà invece assegnato il Premio Lamarck.

Novità di questa edizione sono gli Startup Safari, tour guidati tra i luoghi dell’innovazione presenti a Smau durante i quali sarà possibile scoprire le proposte più all’avanguardia in settori come Agrifood, Manifattura e Industria, Commercio e Turismo, Smart Communities.

A Smau Milano si parlerà anche di tecnologie green. Durante i tre giorni startup e grandi player condivideranno le loro esperienze di innovazione in ambito green. Dagli Smart Metering alla rigenerazione di prodotti informatici verranno mostrate, in modo concreto, le potenzialità offerte dall’economia green e dall’economia circolare.

Smau ICT

Professionisti e imprenditori dell’Information & Communication Technology avranno a disposizione contenuti dedicati attraverso Smau ICT, che comprende un calendario di workshop tenuti da professionisti indipendenti, docenti, formatori specializzati e player del settore. I workshop sono progettati per offrire competenze tecniche su tematiche di forte attualità quali Datacenter, Infrastrutture, soluzioni di Backup, Networking, Cloud Computing, Information Security, Unified Communication&Collaboration, IoT, Big Data, Cybercrime, Business Continuity.

Oltre all’area espositiva dedicata all’offerta di soluzioni e servizi ICT, nei laboratori pratici sarà possibile testare la qualità e le caratteristiche delle novità tecnologiche presentate.

Computerworld offre ai propri lettori un ingresso omaggio per Smau Milano valido per tutte e tre le giornate (per i visitatori, il costo del biglietto è di 15,00 euro).