Il 3 ottobre si terrà a Roma nella sede di Business International in Via Rubicone 11 il workshop Ransomware e cyber-attack, che ha l’obiettivo di condividere strumenti e soluzioni innovative su misura, sia tecnologiche che organizzative, per fronteggiare la gravità e le tipologie degli attacchi informatici più recenti su scala mondiale.

L’evento, che avrà come speaker il Security Digital Expert Francesco Marinuzzi e che è realizzato in collaborazione con Airin, prevede esercitazioni e clinics sulla valutazione dei rischi e sulla loro gestione in modo proattivo, con una attenzione ai costi e all’efficacia generale di strategie e tattiche a tutela della cybersecurity.

Questi i topic principali che verranno discussi.

I principali rischi e minacce relative alla perdita dei dati e alla gestione della posta elettronica

Le dinamiche del mercato degli strumenti di protezione e di attacco: cosa possiamo prevedere nei prossimi 12 mesi

Le principali misure preventive a livello organizzativo e formativo

Perché gli antivirus e i firewall tradizionali non sono più sufficienti

Come orientarsi nel mercato delle soluzioni di protezione e come definire il miglior processo di procurement delle stesse

Come approcciare i processi di digitalizzazione senza creare disvalore aziendale

Lo stato dell’arte nelle soluzioni di contrasto agli specifici attacchi ransomware

Le risorse in rete per denunciare gli episodi, contrastarli con tempismo e prevenirli

Per ulteriori informazioni potete andare su questa pagina o contattare direttamente Stefania Barbi allo 06845411 o via email a info@businessinternational.it.