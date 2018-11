Oracle Cloud Day 2018: innovazione cloud sempre più intelligente

È andata in scena giovedì 22 novembre al Centro Milano Congressi l’edizione 2018 di Oracle Cloud Day, l’evento annuale che Oracle dedica all’innovazione cloud. Al centro dell’attenzione soprattutto due temi caldi come i trend tecnologici emergenti (Intelligenza Artificiale e Machine Learning in primis) e le esperienze di alcune fra le tante realtà italiane che hanno scelto il cloud Oracle per rispondere in modo efficace alle loro sfide, implementando soluzioni nei più vari ambiti tra cui ERP, risorse umane, sicurezza, big data e analytics fino alla blockchain.

Entro il 2025 il 100% delle applicazioni in cloud e delle piattaforme di servizi avrà funzionalità di Intelligenza Artificiale integrate, l’85% delle interazioni con i clienti sarà automatizzato e il 60% dei profili professionali IT che saranno necessari alle aziende nel 2025 dovrà essere creato. “Dietro a questi numeri si cela un cambiamento radicale che le imprese italiane non devono ignorare, ma possono anzi abbracciare per avvalersene, con il supporto di Oracle” ha sottolineato Fabio Spoletini, Country Manager di Oracle Italia.

Facendo riferimento in particolare all’intelligenza artificiale, Neil Sholay, VP of Digital di Oracle EMEA, ha poi delineato la visione di Oracle rispetto a un futuro che è molto vicino. Un futuro in cui, secondo Gartner, innovazione e crescita dipenderanno dalla capacità di sfruttare al 100% la “tempesta perfetta” dell’integrazione di tecnologie emergenti, immersive e connesse per accelerare i processi decisionali e aumentare la proattività rispetto al cambiamento.

Secondo Sholay si va nella direzione di un’azienda “autonomous”, ovvero un’azienda in cui, iniettando il potenziale di IA e machine learning in modo trasversale sui livelli operativi e di business, si creano le condizioni per realizzare una reale convergenza di tecnologie e competenze. Un’azienda in cui l’ERP dialoga con le vendite, l’IoT alimenta con i suoi dati la supply chain estesa che arriva fino al consumatore. Un’azienda quindi complessa, che trova nel cloud la piattaforma unificante non solo per abilitare la tecnologia, ma anche per dare alle persone strumenti sempre più potenti.

Dopo l’intervento del guest speaker Massimo Temporelli, Presidente e Co-Founder di the Fab-Lab, che ha affrontato il tema dell’innovazione tecnologica da un interessante punto di vista antropologico, alcuni clienti che hanno scelto Oracle hanno raccontato le loro esperienze.

Gabriele Chiesa, Global CIO di Amplifon, ha delineato il percorso di digital transformation attivato dall’azienda nella sua internazionalizzazione, con l’adozione integrata delle soluzioni fusion ERP e HCM in cloud. Daniele Lunetta, Responsabile Innovazione Digitale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, ha invece evidenziato i vantaggi per le persone e per l’organizzazione ottenuti dall’adozione di soluzioni Oracle HCM Cloud per realizzare modalità innovative di smart working per il personale.

Alessandro Santamaria, Digital & Strategic Managing Director, Giglio Group, ha raccontato come l’azienda abbia scelto di sviluppare tutti i brand del fashion per cui la divisione Digital gestisce le attività di e-commerce su piattaforma Oracle Cloud, potendo così rilasciare progetti di altissimo livello con tempi altamente competitivi. Massimo Zuffi, Controlling and IT Director Manager, Massimo Zanetti Beverage Group, ha infine delineato motivazioni e obiettivi della scelta di adottare Oracle ERP Cloud per tutte le necessità di un Gruppo presente in oltre 40 Paesi del mondo.

Numerose anche le aziende di diversi settori che hanno voluto raccontare i loro progetti: Banca Popolare di Sondrio, Bitron, Bormioli Pharma, Building Energy, Certified Origins, De Agostini Publishing, Foodation, Fondazione Don Gnocchi, Grimaldi Lines, Halldis, MAPEI, SIRAM, Terre Moretti Distribuzione, Tivusat, Unieuro, UPMC, WindTre.

Particolarmente ricca infine anche l’area Expo Corner, con alcune demo innovative realizzate con l’applicazione di tecnologie cloud Oracle:

• Proxima City, esempio di “smart cloud city in action” abilitati da una piattaforma aperta, autonoma e sicura che contempla l’utilizzo di cloud, augmented reality e intelligenza artificiale

• CAR Racing, “Oracle Cloud in Action” dedicata a dimostrare la combinazione di vari servizi PaaS e SaaS integrati in una soluzione cloud completa end-to-end

• Smart Connected Factory in action, che dimostra la possibilità di gestire in modo organico i processi di supply chain con il supporto di applicazioni cloud

• Hospitality in Action, demo alimentata dalla nuova tecnologia Oracle Bot e da altri 20 servizi PaaS e SaaS Oracle

• Industry 4.0 in Action: real time IoT-based monitoring, manutenzione predittiva, blockchain, realtà aumentata… tutto quello che trasforma l’industria in Industria 4.0 nel segno di Oracle Cloud