NEC Roadshow 2018: le date di Roma, Napoli e Milano

NEC ha annunciato le date italiane del NEC roadshow 2018 dedicato alle soluzioni Visual. I roadshaw, realizzati in collaborazione con Ligra, mettono a disposizione dei partecipanti il team NEC Display grazie al quale informarsi, capire e toccare con mano la gamma completa di display 4K ed i nuovi proiettori Laser di NEC. In particolare saranno mostrati in azione sia il proiettore Laser 4K di derivazione cinematografica con luminosità massima di 35.000 AnsiLumen, sia il modello 4K con luminosità di 10.000 AnsiLumen.

Ci sarà però spazio anche per i nuovi modelli Large Format UHD delle Serie C -V- P, soluzioni per la collaboration come la nuova Infinity Board, soluzioni per controol room e tanto altro ancora.

Il NEC RoadShow 2018 di Roma si terrà mercoledì 19 settembre dalle ore 10.00 alle 16.30 all’Hotel Le Campanelle in Via Siderno 37. Questo il programma della giornata:

10:00 – Accoglienza

10:30 – Visual Experience by NEC – Open day e hands on

12:30 – Buffet

13:30 – Visual Experience by NEC – Open day e hands on

16:30 – Chiusura evento

Le prossime date del Roadshow 2018 già confermate sono quelle di Napoli (3-4 ottobre) e di Milano (17-18 ottobre). Per qualsiasi informazioni e per registrarsi al Roadshow 2018, è disponibile l’indirizzo email info.necdisplay-it@emea.nec.com.