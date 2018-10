inITAIL: le nuove frontiere del marketing tra IA e Big Data

inTAIL, la conferenza internazionale dedicata alle strategie di nuova generazione tra cui intelligenza artificiale, Big Data, realtà aumentata e virtuale, IoT, Computer Vision e Robotica, è organizzata da Business International e si svolgerà il 6 novembre al MiCo – Milano Congressi. L’evento è rivolto a tutte le imprese del retail che intendono comprendere come utilizzare al meglio l’intelligenza artificiale per migliorare il proprio business e stare al passo coi tempi, ispirandosi ai contesti internazionali più affermati.

Spazio quindi a showcase, contest, analisi pratiche, esempi e indicazioni reali da parte di business leader che illustreranno i vantaggi ottenuti grazie all’implementazione degli strumenti di IA. Si tratta anche di una vera e propria call for innovators rivolta al coinvolgimento delle startup e call for Incubators rivolta a incubatori di startup.

L’iscrizione a inTAIL come visitatore è su invito e riservata esclusivamente a manager e aziende del settore retail di tutte le industries. La partecipazione di vendor, agenzie, startup, società di consulenza e servizi è ammessa sotto forma di partner o exhibitor e selezionata attraverso le “call for” che sceglieranno i progetti più innovativi a livello internazionale.

Chairman dell’iniziativa è Andrey Golub, imprenditore e fondatore di diverse startup e consulente nel mondo del Virtual Retail, dell’AI e del lusso. “L’intelligenza artificiale si sta rapidamente dimostrando il punto di svolta per l’Industria Retail, allargando gli orizzonti dall’utilizzo dei big data fino ai mercati del singolo consumatore, dal mondo delle Intelligent Things alla presenza dei robot in negozio”, ha dichiarato Golub. “Stiamo assistendo all’AI Retail Revolution, che modificherà i paradigmi del mercato retail come lo conosciamo oggi. Invitiamo quindi a partecipare alla conferenza tutti coloro che sono interessati a capire come l’intelligenza artificiale possa diventare fondamentale per le strategie di business e quali rischi e sfide comportano la sua implementazione”.

Qui trovate tutte le informazioni sull’evento.