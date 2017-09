All’evento Ignite 2017 in scena da ieri a Orlando (Florida) fino al 29 settembre, Microsoft ha annunciato nel keynote di apertura diverse novità tra prodotti, soluzioni e innovazioni. Si parte da quattro nuovi notebook con Windows 10 S proposti da HP, Acer e Lenovo.

HP Stream 14 Pro arriverà negli USA a ottobre a 275 dollari, mentre entro fine anno sarà la volta dell’Acer Aspire 1 da 14’’ (299 dollari) e dell’Acer Swift 1 da 13’’ (349 dollari); a febbraio del prossimo anno arriverà invece il Lenovo V330 da 14’’ con un prezzo di 349 dollari. Quattro laptop economici studiati per le aziende che adottano Windows 10 S e che necessitano di dispositivi pratici, comodi, sicuri ed essenziali.

Novità anche per Microsoft 365, il bundle aziendale annunciato a luglio che comprende in un’unica soluzione Windows 10, Office 365 e varie funzionalità di protezione e di gestione del parco dispositivi. Oltre ai due livelli già disponibili (Business Premium ed Enterprise), ora Microsoft 365 si allarga ai piani Education (rivolto a scuole e studenti) e F1, indirizzato soprattutto al marketing.

Microsoft ha poi annunciato che Skype for Business (come già si immaginava da diverse settimana) sarà rimpiazzato da Microsoft Teams, il servizio di collaborazione offerto da Redmond per l’utenza professionale che in effetti propone già molte delle funzionalità di Skype for Business e che, in futuro, si arricchirà di servizi cognitivi e di soluzioni per il riconoscimento vocale per migliorare e trasformare i meeting aziendali. Per le aziende che invece non sono interessate ad adottare Microsoft Teams, nella seconda metà del 2018 sarà rilasciato Skype for Business Service.

Si chiude con l’integrazione di LinkedIn all’interno della suite Office, grazie alla quale, collegando il proprio account Microsoft al proprio profilo LinkedIn, sarà possibile consultare i profili del social lavorativo direttamente dalla scheda Profilo senza quindi dover accedere al portale. Questa novità arriverà in Enterprise Outlook Web, SharePoint e OneDrive for Business a inizio ottobre, per sbarcare successivamente anche su Outlook Web. Outlook desktop, Outlook iOS e gli altri prodotti Office riceveranno invece l’integrazione entro fine settembre.