Evento Microsoft del 2 ottobre: cosa dobbiamo aspettarci?

Microsoft ha programmato un evento a New York per il 2 ottobre in cui è previsto l’annuncio di nuovi dispositivi Surface. Ufficialmente, l’evento è programmato per aggiornare i giornalisti su “come Microsoft sta continuando a pensare di potenziare ogni persona sul pianeta per ottenere di più”, ma si prevede che includa il lancio di uno e probabilmente più dispositivi Surface, anche se non il tanto chiacchierato Surface Phone. Potrebbe anche includere alcuni aggiornamenti per i servizi di Microsoft e quasi certamente una presentazione dettagliata dell’imminente Windows 10 October Update 2018.

Mentre i concorrenti di Microsoft come Apple, Dell e HP tendono ad aggiornare le loro linee principali di notebook su base annuale, Microsoft è stata un po’ più avara di uscite. Il Microsoft Surface Pro (2017) è stato aggiornato l’ultima volta a giugno 2017, anche se il Surface Book 2 è stato rilasciato più avanti in autunno. È probabile che vedremo un aggiornamento del Surface Pro e probabilmente anche un nuovo Surface Book.

Ciò che è meno certo è se Microsoft si sia impegnata ad aggiornare altri prodotti di nicchia come il Surface Studio, che è stato lanciato con una serie di parti mobili e un display enorme. Anche questo prodotto è arrivato sul mercato a metà 2017. Si potrebbe pensare che Microsoft stia inoltre progettando un nuovo aggiornamento per il Surface Laptop, il suo apprezzato notebook che ha convinto soprattutto per l’autonomia e i materiali scelti per la costruzione.

Considerando però come il Surface Laptop fosse indirizzato soprattutto agli studenti, Microsoft avrebbe già perso il periodo del cosiddetto “back to school” che coincide con la riapertura delle scuole dopo la pausa estiva, dal momento che molte scuole negli USA hanno ripreso le lezioni a fine agosto e inizio settembre.

In ogni caso Microsoft parlerà quasi certamente dell’aggiornamento Windows 10 October Update 2018, che, come suggerisce il nome, è programmato per un’uscita nel corso di ottobre. Anche se questo imminente update non appare così importante come i precedenti, Microsoft ha in serbo ancora un certo numero di funzionalità chiave, tra cui la possibilità di “tagliare e incollare” documenti tra i PC (feature note come Cloud Clipboard), un meccanismo più intelligente per l’emissione degli aggiornamenti, l’app Your Phone e altro ancora.