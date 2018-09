Evento Apple settembre 2018: come guardare lo streaming in diretta

Indirizzi, orari e requisiti per assistere al live streaming dell’evento Apple “Gather round” con iOS, Mac e PC Windows.

L’evento annuale per la presentazione degli iPhone (e non solo) è probabilmente il più atteso dai fan di Apple (sì, ancora di più del keynote d’apertura della WWDC di giugno). L’evento non è aperto al pubblico, ma potete guardarlo su un Mac, un iPhone, un iPad, Apple TV o anche su un PC Windows. L’evento Gather round inizia oggi 12 settembre alle 19:00 ore italiane.

Come guardarlo su un iPhone, iPad o iPod touch

Potete guardare l’evento su iPhone, iPad o iPod touch usando Safari. Secondo Apple il dispositivo deve eseguire iOS 10 o una versione successiva. Basta andare all’indirizzo https://www.apple.com/apple-events/september-2018/ e godersi lo streaming dell’evento.

Come guardarlo su un Mac

Come con i dispositivi iOS, potete guardare l’evento sul vostro Mac sempre tramite Safari. Basta avere installato macOS Sierra 10.12 o successivo. L’evento in diretta streaming è disponibile all’indirizzo https://www.apple.com/apple-events/september-2018/.

Come guardarlo su Twitter

Apple fornirà uno stream dell’evento su Twitter. Il feed Twitter di Apple è disponibile su https://twitter.com/Apple. Se andate già ora su https://twitter.com/Apple/status/1039159459816394757, potete mettere un Mi Piace al tweet e Apple vi invierà un avviso poco prima dell’inizio dell’evento.

Come guardarlo su Apple TV

Potete guardare l’evento utilizzando l’app Apple Events su Apple TV.

Come guardarlo su un PC Windows o un’altra piattaforma

Se avete un PC Windows, è possibile guardare l’evento in diretta streaming sul sito web di Apple; i requisiti sono Windows 10 e il browser Microsoft Edge. È comunque possibile guardare lo streaming anche sui browser Chrome o Firefox se utilizzate versioni recenti che supportano MSE, H.264 e AAC.