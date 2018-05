Ieri, all’evento Microsoft Build 2018 di Seattle, Microsoft ha invitato gli sviluppatori ad adottare Microsoft 365 come piattaforma di sviluppo completa. Microsoft 365 integra, infatti, Office 365, Windows 10 ed Enterprise Mobility+Security (EMS), rappresentando di fatto la più grande piattaforma per la produttività al mondo e, di conseguenza, un elemento fondamentale dell’intelligent edge, che consente agli sviluppatori di raggiungere i clienti Microsoft in modo multi-sensoriale e multi-device.

“Con 135 milioni di utenti business che utilizzano Office 365 su base mensile e quasi 700 milioni di dispositivi Windows 10 connessi, Microsoft 365 consente agli sviluppatori di supportare gli utenti a prescindere da dove e come essi lavorino” ha dichiarato Joe Belfiore, corporate vice president di Microsoft.

Tra le novità relative a Microsoft 365 annunciate ieri da Microsoft spiccano soprattutto i seguenti tool.

• Nuove e aggiornate API di Microsoft Teams in Microsoft Graph e il supporto per applicazioni personalizzate in base all’organizzazione consentono agli sviluppatori di creare esperienze intelligenti, su misura, basate sulle esigenze specifiche di un’azienda o un settore. Le aziende possono inoltre pubblicare app personalizzate nell’app store di Teams.

• Una maggiore integrazione di SharePoint in Microsoft Teams consente agli utenti di collegare una pagina di SharePoint direttamente sui canali per abilitare una migliore collaborazione. Nell’ambito dei loro progetti gli sviluppatori possono utilizzare framework moderni basati su script, come React, per aggiungere più elementi che possano essere organizzati all’interno delle pagine di SharePoint.

• Il nuovo supporto all’interno di Excel per le visualizzazioni di Power BI consente agli sviluppatori di estendere a Excel le visualizzazioni personalizzate create per Power BI, permettendo loro di raggiungere più utenti.

• Aggiornamenti di Fluent Design System aiutano gli sviluppatori a creare esperienze immersive molto coinvolgenti, grazie al linguaggio di programmazione aggiornato di Microsoft. Ora ogni organizzazione può realizzare soluzioni ottimali che garantiscono ai clienti una maggiore produttività.

• .NET Core 3.0 consente agli sviluppatori di utilizzare la versione più recente di .NET, facendo girare le proprie applicazioni in un ambiente .NET standalone. In questo modo si possono realizzare esperienze applicative straordinarie senza ripercussioni sulla più ampia infrastruttura aziendale.

• MSIX è una soluzione completa di containerizzazione che permette di convertire ampi cataloghi di applicazioni con la massima semplicità. Integra tutte le funzioni della Universal Windows Platform (UWP), quali un’installazione e un aggiornamento sicuri e affidabili, un modello di sicurezza gestita e supporto sia per l’Enterprise management sia per Microsoft Store.

• Nuove funzioni personalizzate di Azure Machine Learning e JavaScript consentono agli sviluppatori e alle imprese di arricchire il catalogo delle formule di Excel con utilissime integrazioni personalizzate.

• Windows Machine Learning è una nuova piattaforma che consente di sviluppare facilmente modelli di machine learning nell’intelligent cloud, per poi sfruttarli offline con elevate prestazioni sulla piattaforma PC.

Microsoft ha anche presentato una serie di esperienze tecnologiche pensate per una forza lavoro più mobile, come l’ottimizzazione delle esperienze mobile di Windows su una serie di dispositivi e piattaforme, oltre a una migliore integrazione tra esperienze web e app. Ecco gli annunci più importanti.

• Un nuovo modo di connettere il proprio smartphone al PC con Windows 10, permettendo di accedere istantaneamente a messaggi di testo, foto e notifiche. Con l’app Your Phone sarà possibile inserire direttamente le foto dal proprio dispositivo mobile in un documento sul PC semplicemente tramite drag and drop, senza dover estrarre lo smartphone dalla tasca. Il roll-out di questa nuova funzionalità inizierà presto nell’ambito del Windows Insider Program.

• L’app Microsoft Launcher per Android supporterà i clienti Enterprise includendo la segnalazione di app per linee di business e consigli informatici per la configurazione. L’app Microsoft Launcher supporterà inoltre Timeline per il lancio delle app su più dispositivi.

• A partire da iPhone o iPad le sessioni di navigazione con Microsoft Edge vengono visualizzate nell’esperienza Timeline su PC Windows 10. Ora gli utenti potranno anche accedere a Timeline da un iPhone con Microsoft Edge.

• Microsoft permetterà agli sviluppatori di raggiungere e coinvolgere nuove audience grazie a Sets, un modo più semplice per organizzare il lavoro e riprendere in qualsiasi momento le attività interrotte. Sets riunisce gli elementi collegati alla stessa attività, rendendo più facile e veloce la creazione e migliorando la produttività. Per gli sviluppatori, l’UWP collaborerà con Sets fin dall’inizio, consentendo di mantenere vivo il coinvolgimento dei clienti.

• Le Adaptive Cards ora supportate da Microsoft 365 consentono agli sviluppatori di creare contenuti ricchi e interattivi nei messaggi inviati a Teams o Outlook dai propri servizi, bot o app. Di conseguenza, gli utenti possono approvare le note spese o esprimersi in merito a una problematica su GitHub direttamente tramite una chat di Teams, oppure addirittura pagare le bollette direttamente via email.