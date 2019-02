Alla BIT, l’innovazione al servizio del turismo

L’edzione 2019 di BIT, Borsa Internazionale del Turismo che si svolgerà da domenica 10 a martedì 12 febbraio presso MiCo/fieramilanocity, sarà densissima di eventi e convegni legati all’innvoazione tecnologica e al suo ruolo nella promozione ed erogazione dei servizi turistici.

Il ciclo di incontri Bringing Innovation into Travel dà una nuova declinazione all’acronimo BIT e si rivolge a tutti gli attori della filiera che stanno affrontando il tema dell’innovazione in un mercato dove il digitale diventa driver competitivo, al fine di sviluppare i “turismi” che si stanno moltiplicando e per i quali vanno predisposti prodotti specifici, personalizzati, efficaci e competitivi.

Tra le decine di appuntamenti (la lista completa è disponibile qui), segnaliamo in particolare:

Travel: AI, nuove tecnologie e nuovi modelli di business

Lunedì 11 Febbraio, ore 11.30, Sala Brown 1

In un momento di profondo cambiamento del Travel, dove il digitale riveste un ruolo primario, verranno esplorati le innumerevoli evoluzioni dello scenario turistico, sia in termini di mercato ed impresa che di definizione del Nuovo Digital Travel. I turisti di oggi sono infatti turisti digitali, che prediligono il mobile, una Digital Assistance e che passeranno in futuro molto meno tempo ad organizzare viaggi e molto più tempo godendo dell’esperienza del viaggio. Quali sono quindi gli assi per una travelling experience eccellente e frictionless? Il convegno esplorerà i nuovi assi di sviluppo del settore:

Nuove forme di servizio: dal possesso all’uso, alla sharing economy

Dal cliente ai dati : big data e AI

Ridisegno della customer experience: VR, chatbot, personalizzazione di massa, nuova esperienzialità

Travel disruption management: Interoperabilità, open API, blockchain, IOT

Nuove logiche di canale e omnicanalità: O2O, BTBTC, Bleizure, evoluzione dei punti fisici

Evoluzione della filiera: nuovi player digitali e nuovi ruoli nella value chain

Relatore:

Roberto Liscia – Presidente Netcomm Executive Board Member Ecommerce EuropeS

The future of cities. L’innovazione delle città e la trasformazione dei luoghi da visitare

Lunedì 11 Febbraio, ore12.30, Sala Brown 2

Relatori:

Roberta Guaineri – Assessore a Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano

Carlo Antonelli – CEO Fiera Milano Media

Valeria Negri – Responsabile Centro Studi Assolombarda

Luca Martinazzoli – Direttore YESMILANO

Paolo Verri – Direttore Generale Fondazione Matera – Basilicata 2019

An experiment of City Imaging: Torinostratosferica

Martedì 12 Febbraio , ore 11.00, Sala Brown 2

Le città competono tra di loro come prodotti a scaffale: Che città scelgo? — si chiede un turista che vuole fare un viaggio, uno studente che vuole capire dove formarsi, un imprenditore che deve localizzare l’azienda. Ognuno di loro esamina l’immagine della città che ha in mente.

Spesso si dimentica che l’immagine della città dipende da come la sappiamo raccontare al mondo, da cosa si sceglie di raccontare, dagli elementi distintivi su cui si vuole puntare, dalle parole e dal tono di voce che usiamo.

Torinostratosferica è un progetto di comunicazione, branding e city imaging: un laboratorio che sperimenta il potere creativo dell’immaginazione urbana e l’impatto delle idee visionarie sulle città.

Relatore:

Luca Ballarini – Bellissimo Srl

Ecco alcune informazioni e link per partecipare a BIT e ai convegni di Bringing Innovation into Travel:

