A Milano, quattro giorni di innovazione con AIXA, l’Artificial Intelligence Expo of Applications

Si terrà a Milano dal 4 al 7 novembre, l’Artificial Intelligence Expo of Applications (AIXA), il forum dedicato alle applicazioni pratiche dell’Intelligenza Artificiale organizzato da Business International/Fiera Milano in coproduzione con MiCo. Uno spazio dedicato all’Innovazione nella progettazione, nella produzione e distribuzione, dove l’AI è da tempo integrata ed evolve a ritmi sempre più sostenuti.

I contenuti saranno declinati su tre eventi specifici su marketing analytics, retail e search marketing, più altrettanti laboratori sperimentali, gli “AI Business Training”, in cui si toccheranno dal vivo le più recenti e innovative tecnologie esistenti sul mercato e le loro più immediate e concrete applicazioni per il business. È possibile registrarsi ai diversi eventi che compongono AIXA dalla pagina a questo link.

Intelligence in Retail – 5 Novembre

Intail è il focus sull’intelligenza artificiale nel retail con la presenza di keynote speaker nazionali ed internazionali. Scopriremo le tecnologie emergenti e l’impatto dell’AI nel mondo retail e nella sicurezza aziendale. Nel corso dell’evento saranno anche conferiti i Retail Award, con premiazione dei case study più innovativi a livello nazionale e internazionale nel Retail in sei diverse industries.

Intelligence in Data Science – 5 Novembre

Il Marketing Analytics Summit è l’evento più importante a livello internazionale su Big Data & Marketing Science. Esperti di marketing e case studies a livello mondiale, Tavole Rotonde, momenti di Networking e di Matching. Top Manager di aziende di grandi, medie e piccole dimensioni partecipano a Marketing Analytics Summit per scoprire nuovi modi di incrementare il ritorno dei loro investimenti digitali.

Intelligence in Innovation – dal 5 al 7 Novembre

L’Intelligenza Artificiale applicata al Marketing sarà tra i temi della due giorni di SMXL Milan – Search & Social media Marketing Conference, blockbuster internazionale nel digital marketing con 3 sessioni parallele, 50 track session e oltre 100 speaker tra cui Igor Beuker, Aleyda Solis, Rand Fishkin, David Amerland, Oli Gardner, Jason Miller, Simo Ahava e molti altri.

Tra le novità 2019, il bootcamp con 20 workshop su SEO, Content, Advertising, Link Building.

AI Business Training

Una full immersion di tre giorni su Artificial Intelligence, Augmented Reality & Virtual Reality (AR/VR) e MAR-TECH con i maggiori esperti del settore, case studies di successo e industry show-case. Di seguito, il programma delle tre giornate. Ulteriori dettagli sulle agende sono disponibili nella brochure dell’evento (scaricala in pdf)

5 Novembre – AI disruption per le aziende italiane: nuove opportunità per il business

Il chairman Guido Di Fraia, Prorettore alla Comunicazione e all’Innovazione del Laboratorio Intelligenza Artificiale IULM AI LAB coordinerà i lavori che offriranno ai ai partecipanti una visione concreta e operativa sulle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale nel marketing e nella comunicazione aziendale. Più in particolare, dopo una prima parte dedicata allo scenario competitivo aziendale generato dall’Intelligenza Artificiale, saranno presentate piattaforme e soluzioni di AI in grado di generare valore in tutte le diverse fasi del funnel di conversione. I contenuti degli interventi, di taglio applicativo, sono pensati per andare incontro ai bisogni in-formativi di decisori, marketer, comunicatori e professionisti del settore.

6 Novembre – The business power of augmented & virtual reality: l’uso della realtà aumentata e virtuale per il business

Coordinato da Lorenzo Montagna, Advisor & Trainer per strategie aziendali AR, VR & MR, il laboratorio tratterà dell’importanza di AR & VR sono essenziali per la crescita del business e spiegherà come AR e VR possono risolvere problemi specifici in diversi settori. Nessuna teoria: solo casi reali, demo live, video ed esempi concreti.

7 Novembre – MarTech, quando l’Intelligenza Artificiale e la tecnologia incontrano il marketing

La grande disponibilità di dati da dispositivi personali e IoT, la possibilità di tracciare in maniera puntuale le interazioni sui social network e la nascita di potenti paradigmi e algoritmi per estrarre informazioni da essi, hanno accelerato la massiva introduzione di componenti “tecnologici” nel marketing, campo tradizionalmente più vicino a un approccio “umanistico”, dando origine al cosiddetto ‘MarTech’. In questo senso gli strumenti e le nuove metodologie, soprattutto quelle legate all’Intelligenza Artificiale, sfruttano la tecnologia per raggiungere obiettivi di marketing più avanzati. Questa nuova prospettiva MarTech apre nuove opportunità, ma pone anche sfide e minacce che richiedono una discussione aperta nella comunità dei marketer. Chairman dell’evento sarà Alessandro Chessa, CEO e Data Scientist di LINKALAB