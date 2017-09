È stata la stessa Apple, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, a confermare con i tradizionali inviti alla stampa il 12 settembre come giorno della presentazione dei nuovi iPhone (ma non solo). Alle 19 ora italiana all’interno dello Steve Jobs Theater nel nuovo campus Apple Park di Cupertino saranno infatti svelati iPhone 8, iPhone 7s e 7s Plus e, quasi sicuramente, l’Apple Watch di terza generazione e la nuova versione di Apple TV con supporto al 4K/HDR.

Per quanto riguarda iPhone 8, aspettiamoci uno smartphone molto costoso (si partirà da 999 dollari?) con un display AMOLED (prima volta per un melafonino) che occuperà quasi tutta la superficie frontale del dispositivo. Lo smartphone supporterà la ricarica wireless e integrerà nuove tecnologie per l’autenticazione visto che, a quanto pare, non ci sarà più posto per il tradizionale Touch ID.

IPhone 7s e 7s Plus dovrebbero avere invece un form factor più tradizionale e seguire bene o male l’estetica dei due modelli precedenti, ma aspettiamoci un generale potenziamento hardware e forse anche in questo caso un sistema di ricarica wireless. Non si sa ancora nulla invece sulle tempistiche per l’uscita dei nuovi dispositivi, anche perché iPhone 8 potrebbe uscire non quasi subito come da tradizione ma successivamente ai nuovi iPhone 7s e 7s Plus.

In ogni caso si tratta di un evento molto importante per Apple, che annuncerà anche la data di disponibilità al pubblico di iOS 11, macOS High Sierra e delle nuove versioni di watchOS e tvOS.