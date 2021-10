Epson promuove la linea EcoTank con il testimonial d’eccezione Usain Bolt

Nel suo impegno per la sostenibilità ambientale, Epson promuove la linea EcoTank scegliendo un testimonial d’eccezione: Usain Bolt. Il più grande velocista di tutti i tempi, otto volte oro olimpico, sarà infatti il volto della campagna di promozione della linea di stampanti senza cartucce EcoTank.

“Usain è il testimonial perfetto: la sua notorietà e il suo carattere coinvolgente daranno slancio alle nostre stampanti a basso costo con un’impronta divertente e unica nel suo genere”, ha dichiarato Yoshiro Nagafusa, Presidente di Epson Europa, in occasione dell’annuncio della partnership. “Sempre più persone lavorano da casa e la famiglia moderna è sempre più dinamica, quindi questo è il momento giusto per promuovere ulteriormente le nostre stampanti EcoTank e il risparmio sui costi che offrono”.

Il vantaggio delle stampanti senza cartucce EcoTank

Al posto delle cartucce, le stampanti della linea EcoTank utilizzano flaconi di inchiostro ad alto rendimento. Un set di flaconi offre infatti una resa di stampa equivalente a quella di 72 cartucce, come ha sottolineato Karl Angove, Vice Presidente Consumer di Epson Europa. Dal 2010, quando sono state lanciate sul mercato, a oggi, Epson ha venduto più di 60 milioni di stampanti EcoTank con serbatoi di inchiostro ad alta capacità, disponibili nei modelli per casa e per ufficio.

“Perché abbiamo scelto Usain Bolt come testimonial? E’ l’uomo più veloce di tutti i tempi, 8 volte campione del mondo, e probabilmente uno dei volti più conosciuti al mondo”, ha commentato Karl Angove. “Per questo ci rappresenta: con la nostra offerta siamo leader di mercato e ci impegniamo continuamente per offrire prodotti più sostenibili”.

“Sono entusiasta di lavorare con Epson per promuovere le stampanti EcoTank. Scelgo solo partner in grado di fare davvero la differenza”, ha dichiarato Usain Bolt, in diretta dalla Giamaica in occasione dell’annuncio della partnership. “Con Epson condivido molti valori, come la creazione di un futuro migliore. L’obiettivo di Epson è costruire la fiducia attraverso prodotti che aiutano le comunità a crescere e prosperare. Per me si tratta di ispirare gli altri a inseguire i propri sogni, grandi o piccoli che siano”.