Un po’ di aggiornamenti per chi è appena rientrato dalle ferie, o per chi ci legge ancora sotto l’ombrellone, su cosa è successo questo agosto nel nostro campo.

Se stiamo a guardare i quotidiani, la notizia più importante del mese nel campo del digitale è quella dei disservizi di DAZN nelle prime giornate di campionato.

Ecco, se solo mettessimo la stessa attenzione anche a questioni più serie, probabilmente vedremmo il tema ben più rappresentato all’interno dei programmi elettorali dei partiti. Su questa pagina lo sviluppatore e imprenditore Fabio Lovato ha contato in modo preciso e valutato, con criteri a volte opinabili, i punti dei programmi dei partiti che riguardano tematiche digitali.

15 menzioni per Lega, 12 per Partito Democratico e Azione, 8 per Movimento 5 Stelle, 7 Alleanza Verdi e Sinistra. E il partito più in vista delle prossime elezioni, Fratelli d’Italia: nel programma il digitale compare solo in 4 punti. Più preoccupante è che gran parte delle menzioni, per molti partiti, sono generiche dichiarazioni di intenti, quando non sparate propagandistiche senza alcun progetto reale.

L’inflazione e il rincaro del dollaro colpiscono anche il settore IT, con rincari talvolta sorprendenti come quello della PlayStation 5 i cui prezzi sono aumentati ufficialmente di 50 euro. È la prima volta che, nel mondo delle console, i prezzi non calano dopo il lancio – anche grazie all’introduzione di modelli più piccoli ed economici – ma aumentano in modo sensibile.

Con meno clamore, sono aumentati i prezzi di numerosi altri prodotti e componenti informatici, tra cui i processori Intel Alder Lake, Oculus di Meta (100 dollari in più), schede grafiche Nvidia e AMD e, purtroppo, molto altro.

Prezzi più alti si prevedono anche per i nuovi iPhone 14, la cui data di presentazione è stata fissata da Apple per il 7 settembre. In questo articolo parliamo di alcune delle novità più interessanti dei nuovi iPhone, e anche delle modifiche alla gamma che determineranno in parte i rincari.

Sempre nel mondo dei cellulari, in questi giorni è iniziata la distribuzione di Android 13, per il momento limitata agli smartphone Pixel di Google, ma presto anche sugli smartphone dei costruttori più solerti nell’aggiornare i sistemi operativi. Qui ripercorriamo insieme tutti gli aggiornamenti di Android dalla versione 1 alla 13, appunto.

Tempo di aggiornamenti anche nell’altra metà dell’universo mobile, quella Apple. In attesa della nuova versione di iOS 16, prevista per la seconda metà di settembre, gli utenti di iPhone, iPad e anche di macOS dovrebbero applicare al più presto la patch di sicurezza rilasciata il 18 agosto, che corregge gravi vulnerabilità nel kernel e in Safari, che permettono a un attaccante di prendere il controllo dei dispositivi da remoto.

Nella nostra newsletter di oggi trovi anche molti altri articoli pubblicati da Computerworld in agosto.