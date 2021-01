I vaccini anti-covid non faranno tornare tutti i lavoratori in ufficio

Un recente sondaggio di Gartner condotto su 130 leader delle risorse umane ha rivelato che il 90% degli intervistati prevede di consentire ai dipendenti di lavorare da remoto almeno una parte del tempo, anche dopo che il vaccino COVID-19 sarà ampiamente diffuso. Inoltre, il 65% degli intervistati ha riferito che la propria organizzazione continuerà a offrire ai dipendenti flessibilità su quando dovranno lavorare.

109 leader delle risorse umane che hanno risposto al sondaggio di Gartner prevedono che circa il 50% della loro forza lavoro vorrà tornare al posto di lavoro – almeno part-time – una volta che un vaccino avrà raggiunto un’ampia diffusione. “Con il lancio dei primi vaccini contro il COVID-19, i leader delle risorse umane devono ora affrontare un vero e proprio assalto di domande tra cui se possono o devono richiedere che i dipendenti siano vaccinati, qual è la responsabilità del datore di lavoro nell’aiutare i dipendenti e le loro famiglie a vaccinarsi e se l’arrivo dei vaccini influirà sulla strategia di ritorno al posto di lavoro” ha affermato Elisabeth Joyce, vicepresidente dell’advisory nella pratica delle risorse umane di Gartner.

Il 62% dei 118 leader delle risorse umane intervistati ha riferito di essere al lavoro per continuare tutte le misure di sicurezza messe in atto una volta che un vaccino COVID-19 sarà disponibile. Quasi un terzo degli intervistati ha osservato che non ci sarebbe più bisogno di mascherine sul posto di lavoro, né la necessità del distanziamento sociale nelle aree ad alto traffico.

adv

“In questo momento, le organizzazioni stanno prendendo in considerazione policy diverse per i dipendenti che ricevono il vaccino e per coloro che non lo fanno”, continua la Joyce. “L’aspetto più critico è che i leader delle risorse umane prendano queste decisioni con la prospettiva che potrebbero dover correggere il tiro man mano che la situazione pandemica si evolve”.

Diverse regioni geografiche stanno attualmente sperimentando una rinascita del COVID-19, che richiede ai datori di lavoro di agire con rapidità ed efficacia per mantenere la salute e la sicurezza della loro forza lavoro. Tra i 136 leader delle risorse umane intervistati, il 46% ha affermato che la propria organizzazione ha già o intende chiudere uffici che erano stati precedentemente riaperti, mentre il 37% ha dichiarato che estenderà nuovi benefici ai dipendenti, come l’assistenza per l’infanzia e i congedi per malattia aggiuntivi.

Quando i vaccini saranno disponibili anche per la maggior parte della popolazione, il 60% dei 116 leader delle risorse umane intervistati ha affermato che incoraggerà i dipendenti a vaccinarsi, ma senza costringerli. Il 60% degli intervistati ha poi riferito che fornirà risorse ai dipendenti su dove e come vaccinarsi e il 44% ha dichiarato di voler coprire o sovvenzionare i costi del vaccino per i dipendenti.

“Anche se ci sono preoccupazioni sul vaccino COVID-19, inclusa la privacy e la sicurezza dei dati, in ultima analisi, ci sono molti fattori coinvolti nel prendere decisioni sulla strategia di vaccinazione di un’organizzazione, comprese le normative del governo locale”, ha detto la Joyce. Per questo è fondamentale che i leader delle risorse umane lavorino a stretto contatto con i loro partner legali.