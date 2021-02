Ritorno al lavoro: le aziende contro l’obbligo di vaccinazione

Sette aziende su dieci coinvolte da Gartner in un recente sondaggio prevedono di incoraggiare (ma non obbligare) i dipendenti alla vaccinazione prima di tornare sul posto di lavoro.

Un sondaggio di Gartner condotto su 236 responsabili delle risorse umane, immobiliari, legali, della conformità e della privacy nel dicembre 2020 e nel gennaio 2021 ha rivelato che il 71% delle organizzazioni prevede di incoraggiare (ma non obbligare) i dipendenti a farsi vaccinare prima di tornare sul posto di lavoro.

“Obbligare alla vaccinazione è una decisione complessa dal punto di vista legale” ha affermato Chris Audet, direttore senior dello studio legale e conformità di Gartner. “Qualsiasi decisione in proposito dipenderà dalla necessità aziendale e dovrà tenere conto delle eccezioni. In alcuni casi, richiedere il vaccino può essere una decisione strategica per creare un vantaggio comparativo per l’organizzazione”.

Il 61% degli intervistati intende fornire informazioni ai dipendenti su dove e come vaccinarsi e circa la metà ha affermato che creerà una campagna di comunicazione interna sui vantaggi e/o sovvenzionerà i costi del vaccino per i dipendenti. La maggior parte delle organizzazioni non sta valutando la possibilità di vaccinare i propri dipendenti perché ci sono molte difficoltà nel farlo. L’onere della privacy derivante dalla raccolta e dall’archiviazione di tali informazioni mediche va oltre l’ambito di ciò che la maggior parte delle organizzazioni è in grado di gestire. Anche le sfide procedurali associate al monitoraggio dello stato di vaccinazione sono considerevoli.

adv

“Per ora, la maggior parte delle organizzazioni non vede i vantaggi della vaccinazione obbligatoria come superiori ai suoi potenziali costi”, ha affermato Audet. “Anche il monitoraggio di chi ha ricevuto un vaccino ha molte complessità, quindi la maggior parte degli intervistati non ha intenzione di fare nemmeno questo passo”.

Il 53% non ha intenzione di tracciare chi ha ricevuto un vaccino, mentre un quarto degli intervistati chiederà ai dipendenti di auto-segnalare il proprio stato di vaccinazione ma non richiederà prove. Solo il 6% degli intervistati prevede di richiedere ai dipendenti di mostrare la prova della vaccinazione prima di tornare al lavoro.

Forza lavoro ibrida

Gli intervistati non prevedono un ritorno alle pratiche di lavoro del 2019 anche con l’arrivo dei vaccini. Più della metà degli intervistati pensa che meno del 50% dei dipendenti vorrà tornare al posto di lavoro, suggerendo che la forza lavoro ibrida probabilmente sopravviverà alla pandemia. Solo il 9% pensa che la propria forza lavoro voglia tornare in ufficio.

“Molti dei cambiamenti che all’epoca sembravano temporanei sono diventati modalità di lavoro consolidate ed è fondamentale garantire che le politiche e le procedure legali messe in atto all’inizio della pandemia siano adatte a lungo termine”.

La maggior parte dei leader legali e di conformità non prevede un ritorno alle normali operazioni aziendali almeno fino al terzo-quarto trimestre del 2021 e molte di queste previsioni sono state rimandate a un più vago 2022. Anche quando il vaccino sarà ampiamente disponibile, il 60% degli intervistati prevede ancora di mantenere tutte le misure di sicurezza sul posto di lavoro che hanno in atto ora, come le mascherine e il distanziamento sociale.

“I leader legali e delle risorse umane generalmente adottano un approccio attendista”, conclude Audet. “Vogliono saperne di più sull’efficacia dei vaccini nel prevenire la diffusione del COVID-19 e sulla velocità con cui le persone possono essere vaccinate prima di annullare le precauzioni di sicurezza”.