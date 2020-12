Il lato oscuro della “nuova normalità” e la risposta di Cisco

Anche con le distrazioni del lavoro da casa (e la pandemia in corso), la produttività è aumentata. Ma questo miglioramento ha in realtà un costo umano molto elevato.

La maggior parte delle grandi aziende in cui sono coinvolto riporta numeri di produttività più elevati dopo il passaggio di quest’anno al lavoro da casa. Ma dietro questi numeri ci sono statistiche meno diffuse che indicano che i dipendenti si stanno esaurendo, si sentono trascurati, lavorano troppo e stanno diventando depressi. Sebbene le prestazioni siano aumentate in modo impressionante, ciò è stato possibile sacrificando un sano equilibrio tra lavoro e vita privata.

Cisco è una delle poche aziende il cui Chief People Officer, Francine Katsoudas, ha identificato il problema e ha lavorato per mitigarlo mentre ci avviciniamo al periodo natalizio. Vale la pena approfondire il discorso, anche perché l’azienda americana è stata regolarmente classificata al primo posto tra i migliori workplace a livello globale anche prima dell’arrivo della pandemia.

Cisco ha cambiato il nome del suo reparto Risorse umane in Persone e comunità ed è il riferimento alla comunità quello che sfugge alla maggior parte di noi. All’inizio di questa settimana ho parlato al World Economic Forum di innovazione e infrastrutture. Uno dei problemi emersi non era solo il modo in cui stiamo perdendo l’equilibrio tra lavoro e vita privata, ma anche come non possiamo incontrare nuove persone e scoprire cose nuove così velocemente. Questa ridotta capacità di interagire suggerisce che abbiamo bisogno di qualcosa come un Tinder per gli amici, qualcosa che Facebook era inizialmente prima di diventare, invece, la casa delle fake news e della pubblicità.

Cisco sta passando a un concept di gruppi di affinità: comunità a cui l’azienda sta formalmente fornendo risorse per costruire strutture di supporto interne e fornire una migliore comprensione di ciò che sta accadendo all’interno dell’azienda. Queste comunità esistenti e potenziali ruotano attorno all’etnia, al sesso, al livello di istruzione, all’età, agli hobby e agli interessi condivisi.

Una volta promossi dall’azienda, questi gruppi possono aiutare a fornire quel quadro sociale che sta mancando a molti durante la pandemia a causa della mancanza di pranzi di gruppo, di incontri di persona e di altri eventi come i compleanni, che in genere assicurano che il tessuto sociale rimanga intatto in un’azienda.

Queste comunità possono fornire informazioni su problemi come dipendenti che sono stati ignorati per decenni per aumenti o promozioni, discriminazioni di qualsiasi genere e cattivo comportamento da parte di chiunque. Possono poi evolversi in strutture di supporto, in modo che le persone abbiano a disposizione altre persone che possono chiamare in modo non ufficiale per aiuto, consigli e supporto quando ne hanno più bisogno.

Stiamo già assistendo all’aumento della depressione, alla crescita dei divorzi e alle crescenti preoccupazioni per un potenziale aumento dei suicidi. Supponiamo che le aziende facciano parlare i dipendenti di più tra loro e allarghino la loro base di amici (piuttosto che vederla diminuire a causa di fattori come la distanza). In tal caso, possono aiutare a compensare queste tendenze preoccupanti.

Supponiamo di non riuscire a superare questi problemi. Se così fosse, la mancanza di connessione con gli altri all’interno dell’azienda e la relativa perdita di amici e supporto locali potrebbero facilmente peggiorare nel tempo l’andamento stesso delle aziende. Dobbiamo esaminare cosa sta facendo Cisco e considerare di farlo all’interno delle nostre organizzazioni.

Perché se è vero che gli strumenti di collaborazione sono migliorati notevolmente nel corso dell’anno e che le aziende segnalano una maggiore produttività rispetto a quando i dipendenti lavoravano effettivamente in ufficio, una parte di questo vantaggio viene a scapito della perdita di amici, relazioni interrotte, divorzi e la distruzione dell’equilibrio tra lavoro e vita.