Ecco perché il coronavirus sta rivelando i nostri errori tecnologici

Avete perso il lavoro a causa della pandemia di coronavirus e ora state affrontando un sistema di disoccupazione obsoleto e lento che sembra scritto negli anni ’50. In realtà, è qualcosa di più di una sensazione. Se siete nel New Jersey, a New York o nel Connecticut, il sistema addetto ai sussidi di disoccupazione è stato scritto in Cobol 60 anni. Nel frattempo, se si desidera richiedere l’indennità di disoccupazione online a Washington, DC, il sistema richiede per forza Internet Explorer.

Con gli Stati Uniti leader nel mondo sia nel numero totale di diagnosi di coronavirus, sia nel numero totale di decessi correlati al virus, molte persone si sono chieste come il Paese più ricco del mondo potesse fare così male nel gestire una pandemia. Potremmo anche chiederci come il Paese più tecnologicamente avanzato del mondo possa in qualche modo essere così tecnologicamente arretrato.

Parte della risposta potrebbe essere che gli Stati Uniti hanno iniziato a implementare la tecnologia così presto nella rivoluzione digitale. Molto di ciò che è stato scritto allora, incluso quel vecchio codice Cobol, non è mai stato aggiornato. Ma anche se stiamo scoprendo quanto stiamo facendo affidamento su software obsoleto, stiamo anche scoprendo che persino i programmi più recenti sono in difficoltà su questo versante. Il servizio di videoconferenza di Zoom è passato da una popolarità sfrenata a critiche infinite per problemi di sicurezza e privacy. Ha anche un nuovo tipo di problema di sicurezza – zoom-bombing – che prende il nome da esso.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

Tutti questi problemi sono emersi nel bagliore inesorabile della pandemia di coronavirus. Il primo problema è che la vecchia tecnologia, come quei siti web governativi basati su un codice vecchio di decenni, semplicemente non è all’altezza della situazione. Il problema con i siti per la disoccupazione intasati non è che il codice stesso sia fatto male. È che non è mai stato pensato per far fronte a carichi centinaia di volte superiori rispetto alle sue specifiche di progettazione.

D’altra parte, il sistema che si occupa di gestire la disoccupazione di Washington D.C. è stato mal progettato in primo luogo: legare qualsiasi applicazione a un browser specifico non è mai una mossa intelligente. E quella cattiva scelta progettuale non è mai stata corretta; il codice non è mai stato aggiornato, quindi dipende ancora da un browser che non è più supportato e che praticamente nessuno utilizza più. I lavoratori disoccupati di Washington che scoprono di non poter fare file da casa se non usano IE saranno costretti a uscire per le strade e negli uffici governativi, perché al giorno d’oggi non possono scaricare IE.

Tornando a Zoom, non si può dire che sia stato travolto dal fatto che il numero di persone che lo utilizzavano è cresciuto astronomicamente quando le aziende hanno chiuso gli uffici. Zoom supporta il carico di centinaia di migliaia di nuove videoconferenze. Ma tutti i suoi difetti sono stati scoperti ed esaminati sotto il bagliore del suo nuovo status di applicazione simbolo di questo periodo.

Eric Yuan, CEO di Zoom, ha recentemente dichiarato di aver sottovalutato la minaccia delle molestie online. “Non ci ho mai pensato seriamente.” Zoom è stato progettato per le aziende con dipartimenti IT che potrebbero occuparsi di configurare le impostazioni di sicurezza e password appropriate. La società non ha mai sognato di avere a che fare con un’orda di nuovi utenti del tutto ignari (o comunque poco esperti) di pratiche di sicurezza.

L’obiettivo principale del design alla base di Zoom era renderlo privo di difficoltà e “attriti” per gli utenti. Sicurezza e privacy erano preoccupazioni secondarie. Quella facilità d’uso ha portato alla sua popolarità crescente quando le persone hanno iniziato a cercare nuovi modi per rimanere in contatto, ma quella popolarità stessa è diventata un problema quando molti dei nuovi utenti non sapevano come, se o perché affrontare il tema sicurezza. Il risultato? Cause legali e sempre più aziende (anche grandi) che hanno impedito ai loro dipendenti di usare Zoom.

Il filo conduttore qui è che la pandemia di coronavirus e la conseguente disoccupazione sottolineano non solo il fatto che tutti noi siamo rinchiusi nelle nostre case. Sottolinea anche che le nostre tecnologie, vecchie e nuove, affrontano circostanze che nessuno ha visto arrivare e i risultati non possono che essere altalenanti.