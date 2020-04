Apple e Google unite contro Covid-19 con la tecnologia “contact tracing”

Apple e Google hanno unito le forze per combattere la diffusione di Covid-19. L’insolita partnership è stata annunciata con una dichiarazione congiunta, in cui Apple e Google spiegano che stanno lavorando insieme su una tecnologia di “tracciabilità dei contatti”. La tecnologia, compatibile con iOS e Android, aiuterebbe gli utenti a stabilire se sono stati in contatto con qualcuno positivo al Covid-19.

Per il momento i dettagli sono vaghi, ma il comunicato stampa suggerisce che la tecnologia offre agli sviluppatori di app gli strumenti per determinare se gli utenti iOS e Android sono stati recentemente a contatto con qualcuno affetto da coronavirus. Le due aziende hanno spiegato che ci vorranno alcuni mesi per completare il progetto, che si svilupperà in due fasi.

Nella prima fase, che si completerà a maggio, Apple e Google rilasceranno API che abilitano l’interoperabilità tra dispositivi iOS e Android e le app ufficiali rilasciate dalle agenzie di sanità pubblica per tracciare i contatti con persone positive al virus. Le app ufficiali saranno disponibili nei rispettivi app store.

Nei mesi successivi Apple e Google implementeranno una versione del servizio basata su Bluetooth “nelle piattaforme sottostanti”, ovvero iOS e Android. Si tratterebbe di “una soluzione più robusta di un’API, e che può essere utilizzata da più persone”, sempre su base volontaria.

Nella loro dichiarazione, Apple e Google sottolineano l’importanza della privacy e della sicurezza degli utenti. Questa è probabilmente una delle ragioni per cui il servizio è basato su tecnologia Bluetooth, meno accurata rispetto ad altri metodi di localizzazione.

“La privacy, la trasparenza e il consenso sono della massima importanza in questo sforzo e non vediamo l’ora di sviluppare questa funzionalità in consultazione con le parti interessate”, affermano le due aziende. “Renderemo pubbliche le informazioni sul nostro lavoro affinché altri possano analizzarle”.

Per gli sviluppatori sono disponibili le bozze delle documentazione tecnica, ma per ora non sono stati rilasciati altri dettagli. Considerando che la collaborazione tra Apple a Google è uno degli sforzi più solidi delle aziende tecnologiche per dare il proprio contributo contro la pandemia Covid-19, ci aspettiamo a breve nuovi aggiornamenti.