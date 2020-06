‏La tecnologia 5G e il commercio internazionale

‏Molti Paesi sono stati costretti a chiudere le proprie frontiere a causa del COVID-19. Le persone che vivono all’estero ne hanno risentito e continuano a risentirne perché non sono in grado di tornare nei propri Paesi d’origine e di visitare i loro cari, anch’essi in alcuni casi separati. Allo stesso tempo siamo positivamente sorpresi di quanto siamo riusciti a interconnettere il mondo e a permettere alle persone di incontrarsi in uno spazio virtuale grazie alle videochiamate. Questo ci ricorda che ogni crisi, per quanto oscura e tragica possa essere, genera anche il potenziale per nuovi apprendimenti e l’opportunità per l’umanità di trovare nuovi e geniali modi di superare sfide inaspettate.

‏Eppure, le interruzioni degli approvvigionamenti in tutto il mondo evidenziano anche un’altra componente chiave di come il mondo sia stato in grado di portare la tecnologia in ogni angolo del globo, ricordandoci inoltre il valore del commercio internazionale. Nonostante il riflesso iniziale dei ritiri nazionali di fronte a questa pandemia senza precedenti, il mondo è e rimarrà un mercato globale, dove sia l’Unione europea che la Cina, ad esempio, traggono notevoli benefici dal commercio reciproco.

‏Ciò vale particolarmente per l’industria delle telecomunicazioni. Le catene di fornitura sono globali e producono benefici sostanziali per i consumatori di tutti i continenti. Con la prossima ondata di progressi tecnologici in arrivo, i Paesi di tutto il mondo stanno aumentando i propri investimenti nella tecnologia 5G. Tutti i grandi fornitori di 5G sono aziende globali che sfruttano le tecnologie, le capacità di produzione e di ricerca dell’UE, della Cina e degli Stati Uniti e sono soggette alle leggi di tali Paesi. In ultima analisi, tutti i principali produttori di tecnologia 5G dipendono dalle catene di fornitura internazionali.

‏Per Huawei, in qualità di leader nella tecnologia 5G, è una nostra missione offrire i vantaggi della tecnologia a tutti, ovunque nel mondo. Huawei è un partner di fiducia degli operatori europei da oltre 20 anni. La nostra azienda ha dato l’esempio in termini di trasparenza tecnologica istituendo numerosi centri di sicurezza informatica nell’UE, tra le altre cose per consentire ai governi la verifica dei nostri codici sorgente. Accogliamo quindi chiaramente con grande soddisfazione la maggiore attenzione rivolta alla sicurezza 5G da parte dell’Unione europea e degli Stati membri.

‏Allo stesso tempo, riteniamo che sia fondamentale applicare le misure di sicurezza in un modo che sia basato sui fatti, proporzionato e non discriminatorio. Nel farlo, sarà importante evitare di creare barriere di mercato basate su un Paese di origine dei fornitori, poiché ciò potrebbe essere in conflitto con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio. I fornitori di apparecchiature, ovunque si trovi la loro sede centrale, devono rispettare gli stessi standard severi e sono sottoposti agli stessi controlli di sicurezza in linea con i principi del quadro normativo dell’UE.

‏Il mercato comune dell’UE è un esempio impressionante di come la cooperazione in materia di commercio contribuisca al beneficio delle imprese e dei consumatori in tutti gli Stati membri. Più recentemente, i leader dell’UE hanno sottolineato il concetto di sovranità dell’UE come necessaria controparte all’apertura del sistema UE. Solo l’UE e i suoi Stati membri possono definire le regole delle proprie economie aperte. Nonostante ciò, Huawei ritiene che gli effetti extraterritoriali del regime di controllo delle esportazioni degli Stati Uniti superino o addirittura contraddicano completamente le norme UE applicabili e quindi interferiscano con la nozione di principi europei di mercato aperto.

‏Questa crisi globale ha dimostrato l’importante ruolo svolto dalla tecnologia della comunicazione in tutte le nostre vite, e le aspettative sono alte per quanto riguarda il modo in cui la tecnologia 5G e le applicazioni basate sul 5G possono migliorare la nostra vita. Eppure, una rapida implementazione della tecnologia 5G richiede un sistema di requisiti e controlli di sicurezza efficace e basato sui fatti. Inoltre, richiede la collaborazione delle menti migliori e più brillanti provenienti da qualsiasi parte del mondo.

di Winson Wang

Director of the Legal Department, Western Europe Region, Huawei Technologies