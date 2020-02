Coronavirus: LG rinuncia a partecipare al Mobile World Congress di Barcellona

Timori relativi ai rischi dei viaggi internazionali per dipendenti, partner e clienti, hanno spinto il produttore coreano ad annullare la propria partecipazione alla più importante fiera dell'anno per telefonia e telecomunicazioni.

Con una nota diffusa poco fa, LG Electronics ha annunciato che non parteciperà alla prossima edizione del Mobile World Congress, preoccupata per la sicurezza dei propri dipendenti, partner e clienti in relazione all’epidemia di coronavirus.

L’azienda organizzerà nel prossimo futuro degli eventi ad hoc per presentare le novità che avrebbe annunciato durante il MWC, che si terrà a Barcellona dal 24 al 27 febbraio e che, con più di 100.000 visitatori provenienti da 200 paesi, è la più importante fiera nel settore della telefonia e telecomunicazioni. La rinuncia in extremis, che probabilmente comporterà comunque un esborso e mancate opportunità di visibilità e business per una delle aziende più importanti del settore, rappresenta quindi una notizia rilevante.

I rischi legati ai viaggi internazionali, e la conseguente rinuncia a effettuare spostamenti di affari, si aggiungono quindi agli effetti negativi sul settore tecnologico derivanti dal calo della produzione di alcuni componenti elettronici (abbiamo parlato qui delle previsioni di una previsione di aumento dei prezzi di monitor e tv legati al calo di produzione dei pannelli LCD dovuto al coronavirus) e delle revisioni al ribasso di alcuni forecast trimestrali di grandi aziende hi-tech.

Nonostante molte compagnie aeree e governi (tra cui l’Italia) abbiano sospeso voli e ingressi dalla Cina, molte rotte rimangono aperte, e seguendo alcune di esse non è impossibile per passeggeri in arrivo dalla Cina far perdere le tracce sulla propria provenienza originaria.

Riportiamo di seguito la dichiarazione ufficiale di LG Electronics a riguardo.

LG Electronics sta monitorando attentamente la situazione relativa alla epidemia di coronavirus, dichiarata recentemente emergenza globale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a seguito della sua diffusione al di fuori della Cina.

Poiché la sicurezza di dipendenti, partner e clienti è una priorità per LG, l’azienda ha deciso di ritirarsi e di non partecipare al MWC 2020 che si terrà a Barcellona, in Spagna, alla fine di questo mese.

Questa decisione azzera il rischio di esporre centinaia di dipendenti di LG a viaggi internazionali, data la situazione sempre più restrittiva dovuta alla continua diffusione del virus.

In alternativa alla partecipazione al MWC, LG organizzerà nel prossimo futuro degli eventi dedicati per annunciare i nuovi prodotti mobile 2020.

LG Electronics ringrazia i suoi sostenitori e il pubblico per la comprensione in questo momento difficile e impegnativo.