Quine/Gruppo LSWR annuncia un accordo di collaborazione con CIO Club Italia, giovane ma dinamica associazione che raccoglie più di 1.000 CIO e direttori della funzione IT di aziende italiane.

La collaborazione ha già portato alla creazione di una rubrica che ospita articoli e contributi dei soci del CIO Club Italia sulle testate Computerworld Italia e CIO Italia, e si svilupperà nelle prossime settimane e mesi attraverso la realizzazione di tavole rotonde, interviste e con l’evento annuale dell’associazione “Tra tecnologia e cultura”, che si terrà al Torre Cintola Greenblu Resort, Monopoli (BA) dal 9 all’11 giugno e di cui Computerworld e CIO Italia sono media partner esclusivi, oltre che partner nella raccolta delle sponsorizzazioni.

“Far evolvere e diffondere la conoscenza in tutti gli ambiti professionali è la nostra missione. Sono quindi entusiasta della collaborazione con l’associazione di professionisti CIO Club Italia, che proprio sulla condivisione delle conoscenze e delle esperienze con incontri virtuali, in presenza e sui social network, ha basato la sua forte crescita negli ultimi due anni”, ha dichiarato Giorgio Albonetti, Presidente di LSWR Group, nella cui galassia rientra l’editore di Computerworld Italia, Quine Business Publisher.

“È davvero un piacere poter contare ora sulla disponibilità e visibilità di Computerworld Italia per dare voce ai CIO e alla condivisione di idee, progetti e nelle iniziative di trasformazione digitale nelle aziende italiane, afferma Pasquale Testa, Presidente di CIO Club Italia. Una delle mancanze dei CIO in passato è sempre stata il rimanere nelle retrovie ed evitare la condivisione con altri colleghi del settore, principalmente per la paura di perdere il “potere” del know-how. La nostra associazione punta all’obiettivo opposto: fare network per crescere insieme, unire le forze per sottolineare l’importanza del ruolo e infine certificarlo. La vera sfida che stiamo affrontando è quella di trasformare il CIO in un manager in prima linea, pronto a guidare le aziende nella trasformazione digitale”.

Nel corso dell’evento di giugno i giornalisti di Computerworld e CIO Italia saranno coinvolti in alcune tavole rotonde tematiche, realizzeranno video interviste ai partecipanti e diffonderanno i contenuti dell’evento con reportage e discussioni sui canali social delle testate.