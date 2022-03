Grazie alle attività del CNI e del gruppo di lavoro “Il ruolo dell’Ingegnere dell’Informazione nella PA” del C3i, coordinato da Paolo Reale, delegato C3i dell’Ordine di Roma, e dallo scrivente, Ciro Fanigliulo, il Ministero della Pubblica Amministrazione ha riconosciuto la figura dell’Ingegnere dell’Informazione. Si è infatti conclusa il 31 dicembre 2021 la selezione di professionisti Ingegneri per l’attuazione del PNRR, la cui selezione prevedeva l’inclusione anche degli Ingegneri dell’Informazione iscritti all’Ordine.

Per i 250 miliardi di investimenti stanziati per il PNRR vi sarà sicuramente la necessità di specialisti e professionisti, che saranno compensati con i fondi della manovra, anche fino a 100mila euro per professionista. La suddetta fase di selezione è ormai conclusa e non risultano al momento ulteriori iniziative di ricerca di altre professionalità. È importante evidenziare che, finalmente, sia MEPA-CONSIP sia il Ministero della Pubblica Amministrazione hanno riconosciuto la professionalità dell’Ingegnere dell’Informazione iscritto all’Ordine quale figura professionale determinante per il raggiungimento degli obiettivi della transizione digitale nell’ambito del PNRR.

Appare evidente l’invito del governo a tutte le PA di cogliere l’opportunità di avvalersi delle prestazioni professionali degli ingegneri dell’informazione iscritti all’albo nel complesso processo di transizione al digitale.

“Il Gruppo di Lavoro C3i”, dichiara il Coordinatore del Consiglio Operativo del C3i Alessandro Astorino, “ha avviato diverse collaborazioni istituzionali finalizzate a promuovere e valorizzare la figura professionale dell’Ingegnere dell’Informazione evidenziando il ruolo strategico nella transizione digitale della Pubblica Amministrazione. Molte le azioni intraprese che, adesso, dovranno essere diffuse capillarmente grazie al coinvolgimento degli Ordini territoriali, che rappresentano il motore primo della nostra azione. Il Gruppo di Lavoro C3i in collaborazione con CONSIP continuerà il proprio lavoro al fine di permettere alle PA, comprese le regioni stesse, di individuare e selezionare i candidati migliori, con competenze specifiche in base alle necessità del momento, e con procedure di domanda-offerta mediante la predisposizione di gara sottosoglia oppure tramite assegnazione diretta di incarichi a professionisti ingegneri iscritti al MEPA”

Servizi professionali dell’ingegnere dell’informazione nel MEPA

Tramite il portale MEPA di CONSIP le PA potranno avviare procedure di selezione di Ingegneri dell’Informazione iscritti all’Ordine, tramite gara o assegnazione di incarico diretto, ma soprattutto le PA possono esplicitare le proprie specifiche esigenze del servizio richiesto al Professionista, anche su quotazione economica base d’asta o di trattativa.

A tal proposito, in merito alla tariffa professionale, se l’incarico è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, si potrà considerare quanto già deliberato a livello regionale in merito al “Contratto Standard” di lavoratore autonomo e alle tariffe per Profilo e Fascia Economica che va da 150,00 a 500,00 euro/giorno. Inoltre, è stato formalizzato e normato dal Ministero della Coesione Sociale un “Contratto Standard” per Professionisti (tra cui anche gli Ingegneri dell’Informazione) con cui viene contrattualizzato l’incarico con Responsabilità Professionale non più subordinato, ma con proprio apporto di parere, giudizio, proposta di soluzione nel ruolo da vero professionista di cui la PA si potrà avvalere a proprio diretto beneficio.

Questo è un riconoscimento molto importante, che finalmente vede anche gli Ingegneri dell’Informazione iscritti all’Albo Professionale come protagonisti principali per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR. In generale, nell’ambito del servizio attinente al settore dell’Ingegneria dell’Informazione, rientrano le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori, collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché sistemi di innovazione tecnologica.

Attività che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi come riportato nel box (art. 46, 2° comma, D.P.R. n. 328/2001).

Campagna di informazione

CONSIP ha già avviato la campagna di marketing tramite newsletter di informazione inviata a oltre 40.000 punti ordinanti e 160.000 operatori economici (tra cui anche i Professionisti Ingegneri attualmente iscritti al MEPA). In particolare, CONSIP, oltre ad aver pubblicato la news sul proprio sito istituzionale, ha informato il mercato anche mediante i propri canali social. Per approfondire sui temi dell’iscrizione e dell’abilitazione a MEPA è possibile visitare la documentazione presente sul portale MEPA, nella sezione GUIDE E FILMATI. Inoltre, sul canale YouTube è anche disponibile un webinar dedicato all’abilitazione ai Servizi Professionali.

Caratteristiche dei Servizi richiesti

Di seguito sono riportate le caratteristiche dei Servizi relative alle attività che potranno essere richieste dalle PA tramite MEPA, al fine di ulteriore informazione per i colleghi: Servizio di Pianificazione

L’obiettivo fondamentale è quello di rendere disponibili le informazioni necessarie alla decisione sull’effettiva realizzazione di un progetto. Consente ai vertici responsabili della PA di avere un quadro preciso e dettagliato per una valutazione ragionata sulla soluzione e sulla congruità dell’investimento necessario, sulla cui base arrivare alla deliberazione del progetto e allo stanziamento dei fondi.

Servizio di Progettazione

Rientrano le attività che risultano significative per importanza e criticità nell’ambito della classe di fornitura della Progettazione ad hoc, e gli elementi di fornitura (deliverables) che possono essere oggetto di verifica, validazione e accettazione nel corso dell’esecuzione dell’incarico.

A titolo esemplificativo i deliverable tipici di questa attività sono:

Analisi dei requisiti;

Progettazione tecnica;

Progettazione funzionale;

Progettazione collaudo;

Piani di Progetto.

Servizio di Direzione Lavori

Rientrano le attività di supporto ai Responsabili DEC dell’Amministrazione, inerente ai contratti di fornitura di beni e/o servizi informatici, che si avvalgono di tale servizio come ausilio per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ottica di un miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza nella gestione dei progetti.

Innovazione Tecnologica

A titolo indicativo rientrano in questa attività:

Indagini di Mercato;

Prototipazione;

Ricerca Industriale;

Benchmarking di mercato;

Analisi di impatto soluzioni innovative;

Valutazione di soluzioni in ambito Intelligenza Artificiale;

Valutazione di soluzioni in ambito Blockchain;

Valutazione di soluzioni in ambito Cloud;

Definizione di strategie di Innovazione Tecnologica;

Gap Formazione e Addestramento

Ing. Ciro Fanigliulo

Componente del GdL “Il ruolo dell’Ingegnere dell’Informazione nella PA” del C3i.

Articolo pubblicato originariamente su Il Giornale dell’Ingegnere n. 1/2022, riprodotto su concessione