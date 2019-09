Zoho One si rinnova tra automazione, telefonia e blockchain

Zoho One, la suite integrata all-in-one per tutti i processi di business su piattaforma tecnologica unificata, si rinnova guadagnando molte nuove feature in chiave blockchain, automazione dei processi e telefonia.

Zoho ha presentato l’ultimissima generazione di Zoho One, una suite integrata all-in-one su una piattaforma tecnologica unificata per tutti i processi di business (dal marketing e vendite al supporto clienti, dalla contabilità alle risorse umane alla business intelligence). Zoho One ora include Orchestly, una nuova applicazione per la gestione del flusso di lavoro aziendale che consente ai clienti di creare, gestire e ottimizzare senza sforzo i propri processi di business attraverso un’interfaccia drag-and-drop.

Zoho One è inoltre costruita su uno stack tecnologico su cui è possibile impiantare la gestione un’intera azienda. Per questo motivo oltrepassa i silos dipartimentali e aiuta a guidare il processo decisionale in modo molto più intelligente. Può essere personalizzata con diverse opzioni e cresce per adattarsi alle esigenze e agli obiettivi di ogni azienda, portando a un time-to-value più breve e al successo complessivo.

“La tecnologia dovrebbe aiutare le aziende. Invece, si è evoluta in una bestia così complessa che i clienti a fatica riescono a domare. Il destreggiarsi con app di più fornitori, i tentativi di risolvere il puzzle dell’integrazione multi-app, la gestione dei fornitori costringono i clienti a contratti costosi e prolissi” ha detto Raju Vegesna, capo evangelista di Zoho. “Con Zoho One vogliamo cambiare tutto questo”.

Zoho One è stato lanciato con una suite di 35 applicazioni distinte. Nel giro di due anni si è evoluto in un sistema operativo per aziende con oltre 45 applicazioni, insieme a numerosi servizi integrati tra cui AI, Business Intelligence, Messaggistica, Ricerca e altro. Zoho One è oggi una piattaforma personalizzabile, estensibile e integrabile, sempre al medesimo costo per i clienti.

Il prezzo di Zoho One è di 30 euro per dipendente o 75 euro per utente al mese. In un mondo in cui i vendor fatturano ai propri clienti ogni centesimo per le opzioni non comprese nei contratti base, ogni nuova funzionalità di Zoho One, servizio o prodotto menzionati in questo comunicato stampa sono inclusi gratuitamente nella suite.

“Dottori.it ha scelto Zoho One per la semplicità e immediatezza con cui le diverse funzioni aziendali possono operare, collaborare e condividere i dati aziendali, permettendo la piena visibilità sull’andamento del business” ha affermato Marco Amodeo, Product Owner di Dottori.it. “Siamo partiti dal CRM e dalle app di firma digitale e analytics e in pochi giorni tutto il team era pienamente operativo. Procederemo con le altre applicazioni perché Zoho One ci aiuta ad avere un’unica piattaforma utilizzata da funzioni all’interno dell’organizzazione. Le nuove funzionalità aggiunte continuano ad aiutarci nel processo di Digital Transformation e a seguire da vicino l’esperienza di clienti e collaboratori“.

