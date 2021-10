Zoho One: arrivano nuove app, nuovi servizi e tante ottimizzazioni

Zoho ha potenziato il suo sistema operativo Zoho One per aumentare la competitività delle aziende aiutandole a unificare sistemi, dati e team. Tra le novità spiccano 5 nuove app, 3 nuovi servizi e 7 importanti ottimizzazioni.

Zoho Corporation ha presentato nuove app e servizi per la suite Zoho One, il suo sistema operativo dedicato alle aziende. La nuova versione consente di risolvere le problematiche relative alla frammentazione dei dati e di colmare le lacune nelle comunicazioni tra silos, in modo che le aziende possano diventare più produttive, adattarsi più rapidamente ai cambiamenti del business ed essere pronte alla crescita.

Zoho One mira a risolvere le sfide che le aziende incontrano in termini di operatività, digitalizzazione e mantenimento. Le categorie migliorate sono quattro.

Informazioni in tempo reale per decisioni aziendali critiche

Le aziende ora dispongono di metriche in tempo reale più potenti, che collegano i nessi tra i dati che precedentemente erano dispersi tra i diversi reparti, team e account. Basato su Zia, l’assistente AI di Zoho e la piattaforma di BI e Analytics di Zoho, Zoho One consente agli utenti di prevedere e fornire informazioni strategiche all’interno dell’azienda, abilitando un processo decisionale sicuro. Le nuove innovazioni includono:

BI integrata e conversazionale: Zoho One ora dispone di analisi integrate e conversazionali che consentono ai decisori di scendere nel dettaglio dei propri dati e raccogliere informazioni interdipartimentali, il tutto tramite comandi in linguaggio naturale con l’uso di Zia Insights. Con la disponibilità di oltre 1.500 report di analytics e dashboard predefiniti, le decisioni aziendali critiche possono essere prese con maggiore precisione e velocità

Preparazione dei dati: questo strumento self-service per la preparazione e gestione dei dati basato sul machine learning può aiutare gli utenti aziendali a integrare, modellare, pulire, trasformare, arricchire e catalogare i dati, nonché integrarli con Analytics o una terza parte per ricavare nuove informazioni strategiche

Grafico di lavoro: il nuovo servizio back-end di Zoho mappa le interazioni tra persone, risorse, sistemi e processi studiandone i segnali e la loro forza su tutta la linea per costruire un grafico di lavoro a livello aziendale specifico per ogni individuo all'interno dell'azienda. Il risultato di un grafico di lavoro sarà visibile nella produttività quotidiana degli utenti attraverso varie app

Ricerca aziendale: lo strumento di ricerca aziendale di Zoho, supportato da Zia, ora può comprendere le richieste in linguaggio naturale. La ricerca basata sul linguaggio naturale consentirà una data discovery più accurata attraverso i team e le attività

Scalare e gestire l’operatività in modo più efficace

Le emergenze sanitarie ed economiche globali hanno accelerato la necessità di soluzioni digitali per supportare diverse modalità di lavoro e modelli di business. L’operatività è diventata più complessa, facendo dei dati dei dipendenti e della sicurezza una priorità. L’aggiunta di Mobile Application Management e Zoho Commerce punta ad aiutare le aziende a gestire meglio l’operatività:

Mobile Application Management (MAM): con il lavoro da remoto attualmente molto diffuso, Zoho One ora include funzionalità di Mobile App Management di livello enterprise. Gli amministratori possono facilmente aggiungere e gestire tutti i dispositivi degli utenti per una migliore comprensione e controllo del provisioning, di autorizzazioni e criteri specifici per app, del blocco e cancellazione dei dispositivi da remoto e altro ancora, a supporto della mobilità e della flessibilità dei dipendenti.

Zoho Commerce: Le aziende necessitano di digitalizzarsi più rapidamente che mai. L'aggiunta di Zoho Commerce consente ai retailer di creare facilmente negozi online con gli strumenti specifici per costruire un sito Web, accettare ordini, tenere traccia dell'inventario, elaborare pagamenti, gestire le spedizioni, commercializzare il proprio marchio e analizzare i dati. Zoho Commerce si integra anche con gateway di pagamento di terze parti

Rinforzare il gioco di squadra, da qualsiasi luogo

Per aiutare a ridurre la distanza tra dipendenti, datori di lavoro e team, che si è amplificata con il lavoro da remoto, Zoho One offre soluzioni che promuovono una più forte collaborazione e condivisione delle esperienze dei dipendenti per supportare qualsiasi modalità di lavoro:

Zoho Learn: Uno strumento per la gestione dell’apprendimento che abilita programmi di formazione interattivi e di verifica grazie al generatore di corsi di Zoho. L’accentramento online delle informazioni aziendali, dei programmi di formazione e altro ancora, offre alle aziende un modo migliore per favorire la crescita dei dipendenti

Zoho Lens: Per facilitare una migliore comunicazione e collaborazione in un ambiente di lavoro da remoto, Zoho Lens fornisce ai dipendenti assistenza e consulenza da remoto attraverso la realtà aumentata (AR) tramite annotazioni AR in tempo reale, VoIP e chat di testo e altro ancora

TeamInbox: I team utilizzano questa casella di posta elettronica condivisa per eliminare la duplicazione delle attività e semplificare le conversazioni e-mail in un'unica posizione centralizzata

Org Dictionary: Questo nuovo servizio a livello enterprise offre un dizionario centralizzato a disposizione di tutta l'azienda. Incorpora automaticamente il nome del dipendente e altre fonti offrendo una dizione centralizzata e coerente tra varie applicazioni e utenti Zoho

Esperienza univoca e personalizzata con l’ambiente

L’esperienza utente ottimizzata di Zoho One consente una semplice personalizzazione degli spazi di lavoro:

Console unificata, dashboard e interfaccia utente Smart-Stack: gli utenti ora possono visualizzare le proprie app, servizi e dashboard in un’unica soluzione visuale grazie all’accentramento dei calendari, dashboard, navigazione e altro

Dashboard personalizzabile con widget predefiniti: i widget che inglobano i dati di tutta l'azienda possono essere aggregati insieme in un dashboard personalizzato fornendo agli utenti la visibilità di tutta l'organizzazione in un'unica soluzione visuale con la possibilità di scendere nel dettaglio dei dati con un click.