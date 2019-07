Wildix: presentato a NXTAsia di Singapore il nuovo W-Air Office

Nel corso della più grande fiera tecnologica di Singapore, Wildix ha presentato in diretta streaming il DECT W-Air Office e la nuova Base Station Sync Plus.

Wildix, la multinazionale italiana ideatrice del primo centralino per aziende basato sul browser secure by design, ha lanciato una nuova soluzione di telefonia cordless nel corso della NXTAsia, uno dei maggiori trade show del Far East.

Si tratta del DECT W-Air Office, telefono ideale per l’uso d’ufficio si abbina alla nuova Base Station Sync Plus, per una massima stabilità e copertura (fino a 10 km quadrati) con una progettazione di sistema più facile e veloce.

Wildix ha intrapreso questa business mission in Asia dopo essere stata selezionata dal progetto UE-Gateway, promosso dall’Unione Europea con lo scopo di incentivare la presenza comunitaria nei mercati dell’Estremo Oriente.

Evoluzione del precedente W-Air 100, W-Air-Office diventa più compatto ma con un display più ampio e dotato di supporto per cuffie Bluetooth. W-Air Office è inoltre dotato di Presence, tasto allarme, funzione PTT (push to talk), audio banda larga HD e si distingue per un design rinforzato con protezione da polvere e liquidi.

È affiancato dal modello W-Air-Med per il settore ospedaliero, il W-Air 150 con funzioni di allarme per lavoratori isolati e il W-Air 70, il telefono essenziale per chi deve solo telefonare.

Insieme al nuovo DECT, Wildix lancia anche la nuova Base Station Sync Plus, soluzione multicella potenziata ora in grado di supportare fino a 16.000 telefoni cordless e fino a 4.000 Base per sistema, portando la copertura massima fino all’incredibile superficie 10 Km quadrati, un record per i sistemi DECT.

La Sync Plus rimane compatibile con la generazione precedente, ma aggiunge la funzione di sync del segnale DECT tramite il cavo Ethernet, rendendo la progettazione più semplice per il system integrator e notevolmente più resistente alle interferenze. Per creare un’infrastruttura wireless è sufficiente installare una W-AIR Sync Plus Base Station che permette di espandere il numero di utenti del sistema e di registrare fino a 16000 telefoni VoIP cordless e supporta l’alimentazione PoE.