Dopo i corsi UNICOMM tenutisi lo scorso anno, Wildix, multinazionale italiana specializzata in soluzioni di Unified Communication e prodotti VoIP, ripropone per quest’anno il training dedicato ai system integrator che vogliono aumentare il business aziendale attraverso le UC. Secondo gli analisti il mercato delle Unified Communication on premise perderà dal 30 al 35% del suo valore nei prossimi quattro anni; ciò significa che molte aziende del settore vedranno il fatturato scendere con evidenti conseguenze negative per il loro business.

Attraverso UNICOMM Wildix vuole dare strumenti pratici di marketing, strategici e di organizzazione finanziaria da attuare affinché ciò non accada. Non si tratta di un corso motivazionale, né di vendita, né generalista, ma di una tre giorni che offrirà conoscenze e metodologie concrete per assicurare successo a qualsiasi system integrator.

Il prossimo corso UNICOMM del 5, 6 e 7 aprile 2018, aperto a tutti i system integrator e alle aziende di informatica, avrà come titolo La strada del profitto e si terrà presso il Zanhotel & Meeting Centergross di Bologna. Sul palco ci sarà Cristiano Bellumat (Direttore commerciale Wildix), che approfondirà la parte più strategica e la customer portfolio management, ovvero la gestione del portafoglio clienti che diventa un’arma di elevato profitto.

Al suo fianco Emiliano Tomasoni, esperto di marketing operativo che spiegherà come creare una strategia di comunicazione e marketing efficace e vincente, e Matteo Erba, responsabile del supporto Wildix che racconterà le best practice di un supporto tecnico performante che lavora con il metodo Kanban, una metodologia giapponese nata con la formula LEAN in Toyota che consente di attuare una gestione più performante nel processo produttivo.

“Le UC&C non funzionano quando non generano guadagni per le aziende che le adottano. Sembra un discorso banale, ma spesso viene sottovalutato. Con il metodo UNICOMM, Wildix vuole contribuire al guadagno delle aziende fornendo strategie, conoscenze e strumenti pratici da attuare nel breve periodo attraverso l’adozione delle Unified Communications. L’obiettivo di Unicomm è formare i System Integrator e le aziende informatiche affinché comprendano le potenzialità delle Unified Communications e i riflessi positivi che la loro adozione porta ai loro clienti”, ha dichiarato Bellumat.